EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke



13.02.2026 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke

Führender Parkett- und Hartbodenhersteller in Deutschland mit starker Präsenz in Europa und Asien

Umsatz von ca. EUR 150 Mio.

Neue Plattforminvestition zur Stärkung des Segments Goods & Services

Abschluss der Transaktion voraussichtlich in Q2 2026

München, 13. Februar 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Erwerb des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke GmbH unterzeichnet. Das Unternehmen wird das Segment Goods & Services als neue Plattforminvestition stärken. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen für das zweite Quartal 2026 erwartet.

Das Unternehmen ist ein marktführender Hersteller von Parkett und anderen Hartbodenbelägen und firmiert unter der bekannten Marke HARO. Es verfügt über Standorte in Deutschland und Bulgarien mit zwei hochautomatisierten Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz in mehr als 70 Ländern. Mit über 700 Mitarbeitenden produziert das Unternehmen Parkett, Laminat, Designböden, Sportböden und Akustikplatten. Dank fortschrittlicher Produktionstechnologie und einem hohen Automatisierungsgrad erzielt das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 150 Mio.

Das 1866 gegründete Unternehmen blickt auf eine lange Tradition zurück und nimmt dank seiner starken Kundenbeziehungen zu Fachhändlern und Baumarktketten eine marktführende Position auf dem deutschen Parkettmarkt ein. Das Unternehmen bietet eine starke Plattform mit überzeugendem Wertschöpfungspotenzial, einer attraktiven Präsenz in Europa sowie einer starken Wachstumsdynamik in Asien und ist gut positioniert, um vom aktuellen Marktumfeld zu profitieren.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Das Fußbodengeschäft stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit dar, Deutschlands führenden Parketthersteller mit einer weltweit anerkannten Premiummarke zu erwerben. Mit seiner starken Tradition, modernen Produktionskapazitäten und einer klaren Roadmap für die Wertschöpfung passt das Unternehmen hervorragend in das Portfolio von Mutares. Wir sehen erhebliches Potenzial, das Geschäft in seinen Kernmärkten weiter zu stärken und seinen Wachstumskurs insbesondere in Asien zu beschleunigen.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich

VAE SOLIS COMMUNICATIONS

Marie-Caroline Garnier

Telefon: +33 6 22 86 39 17

E-mail: mutares@vae-solis.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk

13.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2275120

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2275120 13.02.2026 CET/CEST