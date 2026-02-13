EQS-News: Partnerschaft mit dem finnischen GTK und Betolar zu Abraumhalden der Epanko-Mine

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Kooperation

EcoGraf Limited („EcoGraf” oder „das Unternehmen”) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung („MOU“) mit dem Geologischen Dienst Finnlands („GTK“) und Betolar Plc („Betolar“) unterzeichnet hat, um bei Studien zur Erforschung der Verwendung von Mineralabfällen in der Massenproduktion von kohlenstoffarmen Bauprodukten zusammenzuarbeiten.

GTK ist der Geologische Dienst Finnlands, eine finnische Regierungsbehörde, die unabhängige Forschung, Daten und Expertendienstleistungen in den Bereichen Geologie, Bodenschätze und nachhaltige Materialien anbietet1. GTK wird seine langjährige, fundierte Expertise im Bereich der Abraumhaldenbewirtschaftung in die Zusammenarbeit einbringen.

Betolar ist ein Unternehmen für Kreislaufwirtschaft und Materialtechnologie, das sich auf die Umwandlung von Industrieabfällen und Nebenprodukten in leistungsstarke, kohlenstoffarme Baumaterialien spezialisiert hat. Betolar hat die kohlenstoffarme Bindemitteltechnologie Geoprime® kommerzialisiert und ermöglicht eine Reduzierung der CO₂-Emissionen um bis zu 80 % sowie die Herstellung von zementfreiem Beton unter Verwendung von industriellen Bergbauabfällen2.

Durch frühere Studien und Analysen, die im Rahmen der Teilnahme am nachhaltigen und innovativen Amira Global-Forschungsprogramm zur Ablagerung von Bergbaurückständen durchgeführt wurden3, hat das Unternehmen Möglichkeiten zur weiteren Verwertung von Mineralabfällen aus der Graphitmineralverarbeitung identifiziert, darunter deren potenzielle Verwendung als Rohstoff für nachhaltige kohlenstoffarme Baumaterialien.

Auf Grundlage der aktuellen Entwicklung rechnet EcoGraf für das Epanko-Graphitprojekt damit, in den ersten zehn Jahren der Phase-1-Produktion von 73.000 Tonnen pro Jahr im Durchschnitt etwa 900.000 Tonnen Abraum pro Jahr zu erzeugen4.

Wenn dieser Ansatz erfolgreich ist, könnte er die produktive Wiederverwendung und schrittweise Beseitigung erheblicher Mengen an Abraum und Abfallgestein aus Bergwerken erleichtern. Neben der Schaffung neuer Wertströme hat das Modell das Potenzial, die Sicherheit vor Ort zu verbessern, langfristige Umweltverbindlichkeiten zu reduzieren, CO2-Emissionen zu senken, den Wasserverbrauch zu verringern und die Umweltbilanz insgesamt zu verbessern.

Diese Initiative steht im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsansatz von EcoGraf, der sich auf eine verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung, die Minimierung von Umweltauswirkungen und die Schaffung langfristiger gemeinsamer Werte für lokale Gemeinden und Interessengruppen konzentriert.

Im Rahmen der Zusammenarbeit beabsichtigen die Parteien, Fördermittel und andere Unterstützungsmechanismen zu beantragen, um technische, kommerzielle und ökologische Studien durchzuführen, in denen die Machbarkeit der Umwandlung von Abraum in wertschöpfende Bauprodukte für den nationalen und internationalen Markt bewertet wird. Das Unternehmen weist darauf hin, dass jede kommerzielle Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinbarung den zwischen den Parteien vereinbarten Bedingungen und den jeweiligen Unternehmensgenehmigungen unterliegt.

Die Absichtserklärung steht im Einklang mit den Zielen der EU und Finnlands zur Kreislaufwirtschaft sowie der Recycling-Gesetzgebung.

Diese Ankündigung folgt auf die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Europäischen Investitionsbank (EIB) und EcoGraf Limited Anfang dieser Woche über die Bereitstellung von Unterstützung für das Epanko Graphitprojekt und die Midstream-Anlage zur mechanischen Formgebung in Tansania sowie von Dienstleistungen, die die Integration des Projekts in die Wertschöpfungskette für Batterieanoden in der EU ermöglichen sollen5.

Nachweise

Anm. 1: Siehe https://www.gtk.fi/en/

Anm. 2: Siehe https://www.betolar.com/

Anm. 3: Siehe Juni-Quartalsbericht vom 31. Juli 2024

Anm. 4: Siehe ASX-Meldung vom 12. November 2025

Anm. 5: Siehe ASX-Meldung vom 11. Februar 2026

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Über Betolar

Betolar ist ein Unternehmen für Kreislaufwirtschaft und Materialtechnologie. Das Unternehmen verfügt über eine bahnbrechende Technologie zur Rückgewinnung kritischer und strategischer Metalle aus Industrieabfällen. Durch seine Metallgewinnungstechnologie werden wertvolle Metalle aus Bergbauabfällen und ungenutzten industriellen Nebenströmen zurückgewonnen. Das verbleibende Material wird zu einem Bindemittel verarbeitet, das Zement ersetzt, wodurch zwei neue Einnahmequellen aus Abfällen geschaffen und gleichzeitig die Umweltbelastungen für den Kunden reduziert werden.

Darüber hinaus verkauft Betolar Materialien für die Kreislaufwirtschaft für Anwendungen in der Bau- und Bergbauindustrie. Die Geoprime®-Geopolymerlösung des Unternehmens ersetzt Zement in Betonprodukten durch kohlenstoffarme Bindemittel, die aus industriellen Nebenströmen hergestellt werden. KI-basierte Analysen optimieren die Materialleistung und ermöglichen prädiktive Modellierungen für eine nachhaltige Produktion. Durch den Aufbau von Wertschöpfungsketten für die Kreislaufwirtschaft und die Schaffung umweltverträglicher industrieller Ökosysteme auf globaler Ebene bietet Betolar sowohl der Industrie als auch der Gesellschaft erhebliche Vorteile. Die Mission des Unternehmens ist es, die Dekarbonisierung der Industrie durch die Reduzierung von CO₂-Emissionen und die Minimierung des Verbrauchs von neuen natürlichen Ressourcen durch bahnbrechende Technologien zu beschleunigen.

Betolar wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Kannonkoski, Finnland. Betolar ist am Nasdaq First North Growth Market (Ticker: BETOLAR) notiert, und seine Aktien werden auch in den Vereinigten Staaten am OTCQX International Marketplace (Ticker: BTLRF) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.betolar.com.

Über den Geologischen Dienst Finnlands GTK

Der Geologische Dienst Finnlands GTK erstellt unparteiische und objektive Forschungsdaten und Dienstleistungen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung in Industrie, Wissenschaft und Gesellschaft, um den Übergang zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Welt zu beschleunigen. GTK ist eine Forschungseinrichtung, die dem Ministerium für Wirtschaft und Beschäftigung untersteht. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gtk.fi/en/.

Produktionsziele

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Produktionszielen wurden erstmals am 12. November 2025 veröffentlicht und basieren auf einer Studie zum Erweiterungspotenzial des Epanko-Graphitprojekts, die von IMO Metallurgy and Metallurgist Services durchgeführt wurde (Epanko-Erweiterungsstudie). Die Mineralressourcen, auf denen die Epanko-Erweiterungsstudie basiert, wurden von einer kompetenten Person gemäß den Anforderungen der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-Code) erstellt. Das Unternehmen verweist auf die Mitteilung vom 11. März 2024 und bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das in der Epanko-Erweiterungsstudie dargelegte Produktionsszenario der Phase 1 basiert ausschließlich auf gemessenen und angezeigten Mineralressourcen und steht im Einklang mit dem ursprünglichen 18-jährigen Lebensdauerplan des Unternehmens für die Mine (siehe Ankündigung vom 25. Juli 2024).



Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:

• Epanko Graphitmine in Tansania;

• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und

• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Recycling von Batterien ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf HFfree®-Reinigungsverfahrens zum Recycling von Batterieanodenmaterial verfügt das Unternehmen über eine einzigartige Möglichkeit, seine Kunden bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen und der Senkung ihrer Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Fotos. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

