EU-Gipfel will Binnenmarkt stärken - "Koalition der Willigen" möglich

Alden Biesen/Berlin, 12. ⁠Feb (Reuters) - Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben sich auf einen umfassenden Plan zur Stärkung des Binnenmarktes verständigt.

Ziel sei, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft gegenüber der Konkurrenz aus den USA und China zu sichern, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem informellen Gipfeltreffen am Donnerstagabend auf Schloss Alden Biesen nördlich von Lüttich. Bundeskanzler Friedrich ‌Merz betonte, Europa werde sich nur behaupten mit wettbewerbsfähigen Industrie. "Uns eint ein Gefühl der besonderen Dringlichkeit."

Bei ihrem Treffen vereinbarten die Spitzenpolitiker, den Abbau von Bürokratie zu beschleunigen und Unternehmensgründungen zu erleichtern. Zudem sollen ⁠die Fusionsregeln überprüft ⁠werden, um die Entstehung "europäischer Champions" zu ermöglichen. Von der Leyen kündigte an, im März einen detaillierten Plan vorzulegen. Bis Juni soll dann ein konkreter Zeitplan stehen. "Ein Europa, ein Markt (..). das ist unser Ehrgeiz", sagte sie.

Ein Kernstück der Einigung ist die Vollendung der sogenannten Spar- und Investitionsunion. Damit sollen rund zehn Billionen Euro an Sparguthaben, die derzeit unproduktiv auf Bankkonten liegen, für Investitionen mobilisiert werden. "Wir sind uns einig, dass ‌wir die erste Phase der Spar- und Investitionsunion, die Marktintegration, Aufsicht ‌und Verbriefung umfasst, bis Juni abschließen wollen", erklärte von der Leyen.

Sollte es nicht möglich sein, mit allen 27 Mitgliedstaaten schnell voranzukommen, drohte von der Leyen indirekt mit einem Europa der zwei Geschwindigkeiten: Die EU würde das Projekt dann ⁠mit einer kleineren Gruppe von mindestens neun Mitgliedstaaten vorantreiben. Ratspräsident Antonio Costa bezeichnete die Beschlüsse zur Vertiefung des ‌Binnenmarktes als potenziellen "Wendepunkt". Auch der französische Präsident Emmanuel Macron ⁠betonte: "Wir teilen das gleiche Gefühl der Dringlichkeit. Wir müssen schneller werden."

"AUSNAHME WIRD ZUM REGELFALL"

Sorge bereiten den Europäern vor allem die hohen Energiepreise, die mehr als doppelt so hoch sind wie in den USA oder China. Konkrete Beschlüsse dazu gab es noch nicht, die Kommission soll jedoch ‌bis zum nächsten Gipfel im März Vorschläge unterbreiten. Von ⁠der Leyen verteidigte zudem den europäischen Emissionshandel (ETS) gegen ⁠Kritik einiger Regierungschefs. Das System habe klare Vorteile und verfüge über Mechanismen, um Preisspitzen abzufedern, sagte sie. Auch Merz verteidigte das System.

Zugleich erteilte der Kanzler einer generellen Gemeinschaftsfinanzierung der Europäischen Union eine klare Absage. Er werde "einer Finanzierung von Vorhaben der Europäischen Union über Eurobonds (...) nicht zustimmen", sagte Merz. "Ich will das nicht, aber selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht, denn das Bundesverfassungsgericht hat der deutschen Bundesregierung hier sehr klare Grenzen aufgezeigt." Es seien zwar in Ausnahmesituationen bereits europäische Schulden aufgenommen worden, sagte er etwa mit Blick auf die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Aber wir leben in ⁠einer Zeit, (in der) jetzt die Ausnahme zum Regelfall wird." Deshalb müsse auch die EU mit dem Geld auskommen, "das wir haben".

