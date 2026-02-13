Ifo: Europäische Bauwirtschaft schaltet 2026 zwei Gänge höher

Berlin, 13. ⁠Feb (Reuters) - Der europäische Bau befindet sich laut Analyse einer Forschergruppe um das Ifo-Institut im Aufschwung. Für das Jahr 2026 wird ein realer Zuwachs von 2,4 Prozent erwartet, im kommenden Jahr 2,2 und 2028 noch ‌1,9 Prozent, wie die am Freitag veröffentlichte Prognose der Forschergruppe Euroconstruct zeigt. Im vergangenen Jahr wuchs der Bausektor nur um 0,3 ⁠Prozent. "Die europäische ⁠Bauwirtschaft schaltet 2026 aus dem Leerlauf direkt in den übernächsten Gang und hält dieses Tempo bis 2028 weitgehend durch", sagt Ifo-Bauexperte Ludwig Dorffmeister. Die Experten rechnen mit einer dynamischen Entwicklung im Wohnungs- sowie im Tiefbau. Hier wird das Marktvolumen 2028 voraussichtlich um jeweils rund ‌7,5 Prozent höher liegen als 2025. Gründe ‌seien das regional knappe Wohnraumangebot und der enorme Investitionsbedarf im Verkehrs- und Energiesektor. "Für die Bauwirtschaft in Deutschland ist noch unklar, welche Impulse das ⁠sogenannte Sondervermögen bringen wird, weil ein wesentlicher Teil nicht für Investitionen ‌genutzt werden dürfte", sagt Dorffmeister. Mit ⁠Blick auf den Verkehrsbereich machten sich die zusätzlichen Finanzmittel nur im Schienensektor positiv bemerkbar. Der übrige Hochbau werde in Europa bis 2028 um lediglich 4,7 Prozent wachsen: "Zwar wirken auch hier ‌die verbesserten Rahmenbedingungen, was Wirtschaftswachstum, Lohnsteigerungen ⁠oder die Gewöhnung an das ⁠neue Zins- und Baukostenniveau angeht", sagt der Ifo-Experte. Im Neubau dürfte sich der Privatsektor aufgrund ungünstiger Branchen- und Standortfaktoren aber zurückhalten. Dafür würden die staatsnahen Baubereiche wie Bildung oder Gesundheit laut Prognose weiter zulegen.

Das europäische Forschungs- und Beratungsnetzwerk Euroconstruct wurde 1975 gegründet. In diesem Verbund kooperieren Institute mit spezifischem Know-how im Bau- und Immobiliensektor aus 15 westeuropäischen sowie vier osteuropäischen Ländern.

