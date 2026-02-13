Inflation kühlt ab | Viele Tech-Ergebnisse im Fokus

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Januar-Verbraucherpreise lagen überwiegend unter den Zielen der Wall Street. Die positive Reaktion hält sich bisher aber in Grenzen. Die Trump-Show wird zunehmend zu einem Desaster für die USA. Laut der Notenbank von New York tragen amerikanische Verbraucher und Unternehmen rund 90 Prozent der unter Trump erlassenen Zölle. Die Financial Times berichtet, dass Trump nun überlegt die Zölle auf Stahl und Aluminium zu drosseln. Erklärt das Supreme Court die unter IEEPA erklärten Zölle für illegal, dürfte Trump die Gelegenheit nutzen, um weitere Zölle wegfallen zu lassen. Die Schuld daran kann die Administration dann dem Gericht in die Schuhe schieben. Was die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse betrifft, ist das Bild überwiegend positiv. Die Aktien von Airbnb, Applied Materials, Arista Networks, Instacart, Roku und Rivian profitieren von den Quartalszahlen und Aussichten. Coinbase verfehlt die Erwartungen teils, mit der Aktie aber trotzdem freundlich. Es gilt das Motto: Schlecht ist besser als katastrophal. Auf der Verliererseite stehen die Aktien von DraftKings und Pinterest. Vor allem bei Pinterest lagen die Aussichten und Werbebuchungen unter den Zielen. Montag ist in den USA Feiertag! Die Tore werden wieder am Dienstag eröffnet.



