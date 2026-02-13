Klöckner empfiehlt Aktionären Übernahmeangebot

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots des US-Konzerns Worthington Steel . Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis für "attraktiv, fair und angemessen", teilte das Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mit. Klöckner solle weiter unabhängig durch den aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden, es seien keine Standortschließungen oder Entlassungen geplant. Die Angebotsfrist endet am 12. März.

Klöckner hatte im Januar mitgeteilt, man habe sich mit Worthington auf eine Übernahme geeinigt. Die Amerikaner bieten im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots elf Euro je Klöckner-Aktie. Der Wert der Transaktion beläuft sich insgesamt auf rund 2,1 Milliarden Euro. Großaktionär Friedhelm Loh hat seinen Anteil von rund 41,5 Prozent bereits angedient./nas/jha/