Olympia: Heraskewytsch nennt Ausschluss "Propaganda für Russland"

Mailand, 13. ⁠Feb (Reuters) - Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) befasst sich am Freitag mit dem Einspruch des ukrainischen Skeleton-Piloten Wladislaw Heraskewytsch gegen seinen Olympia-Ausschluss. Eine Entscheidung werde noch im Laufe des Tages erwartet, um zu klären, ob der ‌27-Jährige am Abend zu den entscheidenden Läufen bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo antreten dürfe, teilte der CAS ⁠mit. Heraskewytsch ⁠bezeichnete seinen Ausschluss als ein "Propaganda-Instrument für Russland".

Der Sportler war am Donnerstag unmittelbar vor einem Wettbewerb von den Spielen ausgeschlossen worden, weil er einen sogenannten "Helm der Erinnerung" trug. Darauf zu sehen waren Bilder von zwei Dutzend seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 ‌getöteten ukrainischen Athleten. Er erhalte weiterhin viele ‌Drohungen von russischer Seite, sagte Heraskewytsch am Freitag nach seiner Anhörung vor dem CAS in Mailand. Ausgeschlossen worden war er, weil er mit ⁠dem Helm gegen das Gebot der politischen Neutralität bei den Spielen ‌verstoßen haben soll.

"Ich hoffe, dass ⁠die Wahrheit siegen wird, und ich weiß, dass ich unschuldig war", sagte Heraskewytsch. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) wies die Kritik indirekt zurück. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry sprach von einem "extrem respektvollen" ‌Gespräch mit dem Athleten und ⁠betonte, dass er seine Akkreditierung ⁠behalten dürfe. Über den Start entscheidet nun eine deutsche Einzelrichterin des CAS. Generalsekretär Matthieu Reeb zufolge ist es das Ziel, noch vor dem Rennen ein Urteil zu fällen.

Die Bundesregierung wollte sich konkret zu dem Fall nicht äußern. Es sei "bedauerlich", dass es überhaupt dazu habe kommen können, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Dabei verwies er auf die "Ursache" für solche Situationen, die ⁠im aggressiven Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu finden sei.

