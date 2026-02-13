Stellantis weitet Auswahl an Dieselmodellen aus

Die Opel-Muttergesellschaft Stellantis stockt seine Auswahl an Dieselmodellen in Europa auf. Dabei geht es um mindestens sieben Fahrzeuge von Modellreihen wie ‌Opel Astra, Citroen Berlingo oder Peugeot 308, wie aus Händler-Websites und Unternehmensmitteilungen hervorgeht. "Wir haben entschieden, ⁠Dieselmotoren in ⁠unserem Produktportfolio zu belassen und in einigen Fällen die Antriebsauswahl zu steigern", erklärte Stellantis. Das Unternehmen, zu dem auch die Marken Peugeot, Citroen oder Fiat gehören, wolle wieder ‌wachsen und achte deswegen auf ‌die Nachfrage der Kunden.

In Europa ist die Nachfrage nach Dieselautos in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. ⁠Der Anteil der Selbstzünder an den Neuwagenverkäufen lag ‌vor dem Dieselskandal noch ⁠bei mindestens 50 Prozent und brach bis 2025 nach Daten des europäischen Branchenverbandes ACEA auf nur noch 7,7 Prozent ein.

Stellantis ‌hatte sich erst ⁠in der vergangenen Woche ⁠von seiner Elektro-Strategie verabschiedet und dafür Abschreibungen von mehr als 22 Milliarden Euro in Kauf genommen. Die konkreten Pläne zur künftigen Antriebsstrategie will Stellantis-Chef Antonio Filosa im Mai vorstellen.