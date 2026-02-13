Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

Uhr
Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG

13.02.2026 / 09:29 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG

     Unternehmen:               Berentzen-Gruppe AG
     ISIN:                      DE0005201602

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.02.2026
     Kursziel:                  9,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

HIT Feedback und vorläufige Zahlen - Fokus auf Internationalisierung und
Wachstumstreiber

Die Berentzen-Gruppe hat im Rahmen der Hamburger Investorentage (HIT) am 4.
Februar 2026 die Kernpunkte ihrer Strategie 'BERENTZEN EVOLVE 2030'
bekräftigt und damit die bereits auf dem Eigenkapitalforum präsentierte
Equity Story validiert. Die Präsentation verdeutlichte, dass sich der
Konzern inmitten einer tiefgreifenden Transformation befindet, die darauf
abzielt, die Abhängigkeit vom klassischen Spirituosengeschäft sukzessive zu
reduzieren und margenstärkere Wachstumsfelder im Bereich der alkoholfreien
Getränke (AFG) sowie bei den Frischsaftsystemen zu erschließen. Flankiert
wurde dieser Auftritt nun durch die Veröffentlichung der vorläufigen
Geschäftszahlen für 2025 am 11. Februar.

Operative Entwicklung 2025: Gemäß der aktuellen Pressemitteilung erzielte
die Gruppe im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 162,9 Mio. EUR (Vj.
181,9 Mio. EUR). Damit liegt Berentzen trotz der bereits im Vorfeld
vorgenommenen Prognoseanpassungen unterhalb der zuletzt genannten Bandbreite
von 165 bis 169 Mio. EUR. Ausschlaggebend hierfür war laut Unternehmen
primär eine unerwartet schwache Nachfrage nach alkoholischen Getränken im
vierten Quartal. Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 8,5 Mio. EUR
innerhalb des prognostizierten Korridors von 8,0 bis 9,5 Mio. EUR. Dies
belegt u.E. eine bemerkenswert hohe Kostendisziplin und die Fähigkeit des
Konzerns, die Profitabilität trotz rückläufiger Volumina weiter zu
verbessern.

Transformation des Produktmixes als Renditetreiber: Ein zentrales Element
der HIT Präsentation war die angestrebte Verschiebung des Umsatzmixes. Bis
zum Jahr 2030 soll der Anteil alkoholfreier Getränke und Frischsaftsysteme
(Citrocasa) auf über 50% des Gesamtumsatzes steigen. Da diese Segmente
strukturell höhere Margen aufweisen als das volumengetriebene
Spirituosengeschäft, ist dieser Shift der wesentliche Hebel, um die
angestrebte Konzern-EBIT-Marge von über 8% nachhaltig zu erreichen. Die auf
den Hamburger Investorentagen bekräftigte Pipeline für Produktinnovationen,
wie etwa funktionale Lifestyle-Getränke, verdeutlicht den Anspruch des
Managements, Berentzen als modernen Multi-Getränkeanbieter zu positionieren.

Internationalisierung und Erschließung neuer Märkte: Neben der
Produktinnovation setzt Berentzen verstärkt auf die Internationalisierung.
Die Expansion der Premium Handelsmarken in Emerging Markets sowie die
Erschließung neuer Vertriebskanäle - darunter Fitnessstudios und Tankstellen
- bieten signifikantes Zusatzpotenzial für die kommenden Jahre. Das
Management signalisierte auf den Hamburger Investorentagen eine hohe
Zuversicht, diese neuen Kanäle effizient über die bestehende Infrastruktur
bedienen zu können.

Fazit: Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Berentzen die im Rahmen
der Strategie 'BERENTZEN EVOLVE 2030' angestrebten Transformationsschritte
nun konsequent adressiert. Mit einem EV/EBIT von 5,8 für das Geschäftsjahr
2025 und einer klar definierten Roadmap sehen wir deutliches
Erholungspotenzial für die Aktie, sofern das Anlaufen der neuen
Wachstumsfelder und die Internationalisierung der Marken wie geplant weitere
Fortschritte erzielen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem
unveränderten Kursziel von 9,00 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f0cef566027511c262dce893db28e524

---------------------------------------------------------------------------

