Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

Februar 2026 die Kernpunkte ihrer Strategie 'BERENTZEN EVOLVE 2030' bekräftigt und damit die bereits auf dem Eigenkapitalforum präsentierte Equity Story validiert. Die Präsentation verdeutlichte, dass sich der Konzern inmitten einer tiefgreifenden Transformation befindet, die darauf abzielt, die Abhängigkeit vom klassischen Spirituosengeschäft sukzessive zu reduzieren und margenstärkere Wachstumsfelder im Bereich der alkoholfreien Getränke (AFG) sowie bei den Frischsaftsystemen zu erschließen. Flankiert wurde dieser Auftritt nun durch die Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 am 11. Februar. Operative Entwicklung 2025: Gemäß der aktuellen Pressemitteilung erzielte die Gruppe im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 162,9 Mio. EUR (Vj. 181,9 Mio. EUR). Damit liegt Berentzen trotz der bereits im Vorfeld vorgenommenen Prognoseanpassungen unterhalb der zuletzt genannten Bandbreite von 165 bis 169 Mio. EUR. Ausschlaggebend hierfür war laut Unternehmen primär eine unerwartet schwache Nachfrage nach alkoholischen Getränken im vierten Quartal. Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 8,5 Mio. EUR innerhalb des prognostizierten Korridors von 8,0 bis 9,5 Mio. EUR. Dies belegt u.E. eine bemerkenswert hohe Kostendisziplin und die Fähigkeit des Konzerns, die Profitabilität trotz rückläufiger Volumina weiter zu verbessern. Transformation des Produktmixes als Renditetreiber: Ein zentrales Element der HIT Präsentation war die angestrebte Verschiebung des Umsatzmixes. Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil alkoholfreier Getränke und Frischsaftsysteme (Citrocasa) auf über 50% des Gesamtumsatzes steigen. Da diese Segmente strukturell höhere Margen aufweisen als das volumengetriebene Spirituosengeschäft, ist dieser Shift der wesentliche Hebel, um die angestrebte Konzern-EBIT-Marge von über 8% nachhaltig zu erreichen. Die auf den Hamburger Investorentagen bekräftigte Pipeline für Produktinnovationen, wie etwa funktionale Lifestyle-Getränke, verdeutlicht den Anspruch des Managements, Berentzen als modernen Multi-Getränkeanbieter zu positionieren. Internationalisierung und Erschließung neuer Märkte: Neben der Produktinnovation setzt Berentzen verstärkt auf die Internationalisierung. Die Expansion der Premium Handelsmarken in Emerging Markets sowie die Erschließung neuer Vertriebskanäle - darunter Fitnessstudios und Tankstellen - bieten signifikantes Zusatzpotenzial für die kommenden Jahre. Das Management signalisierte auf den Hamburger Investorentagen eine hohe Zuversicht, diese neuen Kanäle effizient über die bestehende Infrastruktur bedienen zu können. Fazit: Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Berentzen die im Rahmen der Strategie 'BERENTZEN EVOLVE 2030' angestrebten Transformationsschritte nun konsequent adressiert. Mit einem EV/EBIT von 5,8 für das Geschäftsjahr 2025 und einer klar definierten Roadmap sehen wir deutliches Erholungspotenzial für die Aktie, sofern das Anlaufen der neuen Wachstumsfelder und die Internationalisierung der Marken wie geplant weitere Fortschritte erzielen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 9,00 EUR. 