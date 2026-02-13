Original-Research: Bertrandt AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Bertrandt AG - von Montega AG 13.02.2026 / 10:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Bertrandt AG Unternehmen: Bertrandt AG ISIN: DE0005232805 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.02.2026 Kursziel: 26,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q1: Operative Stabilisierung bei ersten Erholungssignalen im Heimatmarkt Bertrandt hat gestern den Q1-Bericht (Quartalsende: 31.12.2025) veröffentlicht und konnte neben einer gegenüber dem Vorquartal stabilisierten Top Line auch weiterhin positive Effekte des Effizienzprogramms zeigen. [Tabelle] Top Line-Stabilisierung sichtbar: Bertrandt ist erwartungsgemäß mit einem gegenüber dem Vorjahresquartal rückläufigen, jedoch sequenziell stabilisierten Umsatz (-0,7% ggü. Q4 24/25) in das neue Geschäftsjahr gestartet. Mit 233,7 Mio. EUR lag der Umsatz um 12,2% unter Q1 24/25, bewegte sich jedoch trotz der geringeren Anzahl an Arbeitstagen (-3 qoq) auf dem Niveau des Vorquartals und signalisiert damit eine Fortsetzung der operativen Stabilisierung seit Q3 24/25. Der Vorstand berichtet zugleich von ersten Erholungstendenzen im deutschen Markt, insbesondere in Form zunehmender Projektanfragen, die sich insbesondere in H2 in einer verbesserten Top Line widerspiegeln sollten. Effekte des F3-Programms trotz Umsatzrückgang spürbar: Positiv hervorzuheben ist die EBIT-Entwicklung im Vorjahresvergleich, die trotz zweistellig rückläufigen Umsatz in den positiven Bereich drehte. Dies unterstreicht die Wirksamkeit des konsequent umgesetzten Fit-for-Future-Programms, dass durch Kosteneinsparungen vor allem im Personalbereich (Headcount-Reduktion von 13.605 Mitarbeitern in Q1 2024/25 auf zuletzt 11.932), aber auch durch Prozessoptimierungen jährliche Einsparungen im hohen zweistelligen Mio.-EUR-Bereich realisieren konnte. Dadurch hat der Entwicklungsdienstleister die Voraussetzungen geschaffen, von einer Erholung der Auslastung ergebnisseitig überproportional zu profitieren. Rückenwind von politischer Seite möglich: Unterstützend könnten die verändernden politischen Rahmenbedingungen wirken. Die auf EU-Ebene diskutierte Aufweichung der Flottenemissionsziele würde neben batterieelektrischen Fahrzeugen auch Hybrid- und Verbrennerplattformen über 2035 hinaus ermöglichen. Dies impliziert durch das breitere Produktportfolio einen höheren Entwicklungsbedarf je Modellgeneration und ist strukturell positiv für Entwicklungsdienstleister zu werten. Darüber hinaus dürfte eine klarere regulatorische Linie der EU die Planungssicherheit der OEMs erhöhen und damit Investitions- sowie Projektentscheidungen, die zuletzt mehrfach verzögert wurden, beschleunigen. Fazit: Nach zwei von Projektverschiebungen geprägten Jahren mehren sich die Anzeichen einer operativen Stabilisierung. Mit dem konsequent umgesetzten Fit-for-Future-Programm und nachhaltig realisierten Kosteneinsparungen verfügt Bertrandt nun über eine deutlich verschlankte und flexiblere Kostenstruktur. Damit ist das Unternehmen u.E. gut positioniert, um von einer absehbaren Erholung der Projektvergaben zu profitieren. Die von uns erwartete operative Erholung im GJ 2026/27 impliziert mit einem EV/EBIT von 5,0 eine u.E. extrem günstige Bewertung. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 26,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. 