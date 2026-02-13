Original-Research: Bertrandt AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Bertrandt AG - von Montega AG

13.02.2026 / 10:44 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Bertrandt AG

     Unternehmen:               Bertrandt AG
     ISIN:                      DE0005232805

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.02.2026
     Kursziel:                  26,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q1: Operative Stabilisierung bei ersten Erholungssignalen im Heimatmarkt

Bertrandt hat gestern den Q1-Bericht (Quartalsende: 31.12.2025)
veröffentlicht und konnte neben einer gegenüber dem Vorquartal
stabilisierten Top Line auch weiterhin positive Effekte des
Effizienzprogramms zeigen.

[Tabelle]

Top Line-Stabilisierung sichtbar: Bertrandt ist erwartungsgemäß mit einem
gegenüber dem Vorjahresquartal rückläufigen, jedoch sequenziell
stabilisierten Umsatz (-0,7% ggü. Q4 24/25) in das neue Geschäftsjahr
gestartet. Mit 233,7 Mio. EUR lag der Umsatz um 12,2% unter Q1 24/25,
bewegte sich jedoch trotz der geringeren Anzahl an Arbeitstagen (-3 qoq) auf
dem Niveau des Vorquartals und signalisiert damit eine Fortsetzung der
operativen Stabilisierung seit Q3 24/25. Der Vorstand berichtet zugleich von
ersten Erholungstendenzen im deutschen Markt, insbesondere in Form
zunehmender Projektanfragen, die sich insbesondere in H2 in einer
verbesserten Top Line widerspiegeln sollten.

Effekte des F3-Programms trotz Umsatzrückgang spürbar: Positiv hervorzuheben
ist die EBIT-Entwicklung im Vorjahresvergleich, die trotz zweistellig
rückläufigen Umsatz in den positiven Bereich drehte. Dies unterstreicht die
Wirksamkeit des konsequent umgesetzten Fit-for-Future-Programms, dass durch
Kosteneinsparungen vor allem im Personalbereich (Headcount-Reduktion von
13.605 Mitarbeitern in Q1 2024/25 auf zuletzt 11.932), aber auch durch
Prozessoptimierungen jährliche Einsparungen im hohen zweistelligen
Mio.-EUR-Bereich realisieren konnte. Dadurch hat der
Entwicklungsdienstleister die Voraussetzungen geschaffen, von einer Erholung
der Auslastung ergebnisseitig überproportional zu profitieren.

Rückenwind von politischer Seite möglich: Unterstützend könnten die
verändernden politischen Rahmenbedingungen wirken. Die auf EU-Ebene
diskutierte Aufweichung der Flottenemissionsziele würde neben
batterieelektrischen Fahrzeugen auch Hybrid- und Verbrennerplattformen über
2035 hinaus ermöglichen. Dies impliziert durch das breitere Produktportfolio
einen höheren Entwicklungsbedarf je Modellgeneration und ist strukturell
positiv für Entwicklungsdienstleister zu werten. Darüber hinaus dürfte eine
klarere regulatorische Linie der EU die Planungssicherheit der OEMs erhöhen
und damit Investitions- sowie Projektentscheidungen, die zuletzt mehrfach
verzögert wurden, beschleunigen.

Fazit: Nach zwei von Projektverschiebungen geprägten Jahren mehren sich die
Anzeichen einer operativen Stabilisierung. Mit dem konsequent umgesetzten
Fit-for-Future-Programm und nachhaltig realisierten Kosteneinsparungen
verfügt Bertrandt nun über eine deutlich verschlankte und flexiblere
Kostenstruktur. Damit ist das Unternehmen u.E. gut positioniert, um von
einer absehbaren Erholung der Projektvergaben zu profitieren. Die von uns
erwartete operative Erholung im GJ 2026/27 impliziert mit einem EV/EBIT von
5,0 eine u.E. extrem günstige Bewertung. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 26,00 EUR.



Bertrandt

