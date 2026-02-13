Original-Research: HomeToGo SE (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG

13.02.2026 / 09:27 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE

     Unternehmen:               HomeToGo SE
     ISIN:                      LU2290523658

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.02.2026
     Kursziel:                  3,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Vorläufige Zahlen 2025 im Rahmen der Erwartungen - Kostensynergien und
Buchungsbestand stimmen positiv

Die HomeToGo SE hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025
vorgelegt, die insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausfielen.

[Tabelle]

Der Umsatz von 254-256 Mio. EUR lag leicht unter der Guidance (>260 Mio.
EUR) sowie unter unseren Schätzungen. Auf Pro-forma-Basis - unter der
Annahme, dass Interhome bereits seit dem 1. Januar 2025 Teil der Gruppe
gewesen wäre - beliefen sich die IFRS-Umsatzerlöse auf rund 393-395 Mio. EUR
(ca. +3% yoy) und lagen damit weitgehend im Rahmen der Pro-forma-Prognose
von rund 400 Mio. EUR. Die leicht schwächere Umsatzentwicklung führen wir
primär auf den stärkeren Fokus auf Marketingeffizienz und Profitabilität
zurück.

Dies spiegelt sich auch in der vorläufig berichteten EBITDA-Spanne von 12-13
Mio. EUR wider, die über der Zielvorgabe des Unternehmens lag und damit
unsere Erwartungen erreicht haben dürfte. Neben der höheren
Marketingeffizienz war insbesondere die gut voranschreitende Integration von
Interhome ein wesentlicher Treiber. Das Unternehmen meldete, bereits rund 5
Mio. EUR der geplanten 10 Mio. EUR Kostensynergien aus der
Interhome-Akquisition auf annualisierter Basis realisiert zu haben. Diese
resultieren vor allem aus der Integration von e-domizil in Interhome, die
u.E. einen Einsparungseffekt von rund 3 Mio. EUR p.a. generieren dürfte. Der
verbleibende Anteil entfällt u. a. auf die Migration des Interhome-Frontends
auf die HomeToGo-Plattform sowie auf bereits realisierte Synergien in den
Backoffice-Funktionen der Gruppe, die in den kommenden Monaten sukzessive
weiter gehoben werden sollen.

Die Liquiditätsposition belief sich zum 31.12.2025 auf 91,8 Mio. EUR und lag
damit erwartungsgemäß unter dem Niveau vom 30.09.2025, was der Saisonalität
des Geschäftsmodells entspricht, und entsprach damit nahezu exakt unserer
Prognose (MONe: 91,5 Mio. EUR).

Ausblick 2026: Der Auftragsbestand von 119,5 Mio. EUR entspricht einem
deutlichen Anstieg von 9,6% gegenüber dem Vorjahreswert (109,0 Mio. EUR auf
Pro-forma-Basis) und stimmt das Unternehmen - neben den Fortschritten auf
der Kostenseite - zuversichtlich für das Gesamtjahr. Die Guidance für 2026
soll zusammen mit der Veröffentlichung der testierten Jahreszahlen am 19.03.
vorgelegt werden. Aufgrund der strategischen Ressourcenverlagerung vom
Marktplatz hin zum B2B-Geschäft erwarten wir auf Pro-forma-Basis für 2026
lediglich ein moderates Umsatzwachstum, das sich jedoch in einer spürbaren
Verbesserung der Profitabilität niederschlagen dürfte.

Fazit: HomeToGo hat mit den vorgelegten Zahlen das Transformationsjahr 2025
solide abgeschlossen. Der Fokus für 2026 ff. dürfte folglich auf einer
deutlichen Profitabilitätssteigerung der nun stärker B2B-orientierten Gruppe
liegen, die saisonal bedingt insbesondere in H2 sichtbar werden dürfte. Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 3,50 EUR.



---------------------------------------------------------------------------

