Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG

13.02.2026 / 09:22 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG

     Unternehmen:               Koenig & Bauer AG
     ISIN:                      DE0007193500

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.02.2026
     Kursziel:                  17,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Feedback HIT: Mitten im Wandel

Der CFO von Koenig & Bauer, Dr. Alexander Blum, hat das Unternehmen jüngst
auf den 15. Hamburger Investorentagen präsentiert. Wir gehen davon aus, dass
die Vorlage der vorläufigen Zahlen 2025 (Prelims erw. am 26. Februar) einen
soliden Jahresabschluss zeigen wird, halten die Konsensschätzung (EBIT
2025e: 35,8 Mio. EUR) aber für etwas zu hoch. Allerdings trägt die
Erschließung der Zukunftsmärkte Digital Printing bzw. Industrial Tech
zunehmend Früchte, was auch im Fokus des Vortrags Dr. Blums stand.

Zukunftsmarkt Digital Printing: Das globale Marktvolumen für
Digitaldruckmaschinen und begleitende Services sollte nach Prognosen der
Branchenspezialisten von Smithers bis 2034 mit einer CAGR i.H.v. 7% zulegen.
Als Treiber gelten die zunehmende Nachfrage zur Herstellung einzigartiger
Druckvarianten (Losgröße 1) im industriellen Maßstab (Industrial Mass
Customization), die Verfügbarkeit fortschrittlicher und kosteneffizienter
Digitaldruckanlagen (Inkjet Technology) sowie regulatorische Veränderungen
wie etwa 'GS1 Sunrise 2027". Diese Initiative der Organisation GS1, die u.a.
weltweit im Einzelhandel die klassischen EAN- bzw. Strichcodes vergibt,
sieht vor, 2D-Codes (z.B. QR-Codes) sukzessive zum Standard zu machen.
Dadurch können auf den Produktverpackungen wesentlich mehr Informationen wie
z.B. Chargennummer, Mindesthaltbarkeitsdatum, Seriennummer, Herkunft,
Rückrufinformationen oder Weblinks für Verbraucher bereitgestellt werden,
was Technologien für variablen Hochgeschwindigkeitsdruck auf allen
Verpackungsarten - eben Digital Printing - erfordert. Koenig & Bauer hat
Lösungen für alle gängigen Substrate (Glas, Metall, Wellpappe, Papier)
entwickelt und erzielt laut CFO heute bereits rund 12% des Konzernumsatzes
im Digitaldruck (bislang 71 Einheiten verkauft). Hinzukommen sollen zukünfig
vermehrt wiederkehrende Erlöse aus software- und KI-gestützten Angeboten
(z.B. 'Protected at Print' und AURAVEO; vgl. Comment vom 12.12.2025) die in
2025 gelaunched wurden.

Zukunftsmärkte Security und Process Engineering: Weitere rund 12% der
Umsatzerlöse stammen schon heute von aus dem Banknotendruck entlehnten
sicherheitsrelevanten Technologien wie Kryptografie und Traceability, die im
Bereich Pharma und High-Tech an Relevanz gewinnen. In der Pilotphase
befindet sich nach wie vor das Projekt mit VW-Tochter PowerCo, das Koenig &
Bauer den Weg in die Serienfertigung von innovativen
Trockenbeschichtungsanlagen für Batteriezellen und Zugang zum Wachstumsmarkt
der Batteriefertigung (CAGR 2024-30e: 15%) eröffnen könnte.

Guidance bestätigt: Vor dem Hintergrund der vielfältigen Potenziale
unterstrich der CFO die Zielsetzung, mittelfristig Konzernerlöse i.H.v. 1,5
Mrd. EUR bei einer EBIT-Marge von 5 bis 6% zu erzielen. Aktuell befände sich
das Unternehmen 'in the middle of the transition phase'. Wir gehen davon
aus, dass die Guidance 2026 einen Schritt in diese Richtung aufzeigen wird,
erachten die Markterwartungen an das Jahresergebnis 2025 und die
Ergebnisentwicklung in 2026ff. angesichts des durch Zölle und FX-Effekte
nach wie vor hohen Preisdrucks aber als etwas zu optimistisch. Auch wurde
Ende Januar bekannt gegeben, dass Koenig & Bauer mit Schließung des
kleineren Produktionsstandorts Frankenthal (75 MA) weitere
Kapazitätsanpassungen vornimmt.

Fazit: Koenig & Bauer befindet sich mitten im Wandel zu einem auf mehreren
Erlössäulen ruhenden Technologiekonzern. Wir halten das Chance-Risiko-Profil
unverändert für attraktiv und bestätigen Rating und Kursziel. Allerdings
raten wir Investoren aktuell dazu, zunächst die kommende Berichterstattung
sowie die u.E. notwendige Korrektur der Konsenserwartungen (EBIT 2026e: 56,9
Mio. EUR) abzuwarten.



