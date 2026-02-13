Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu EU-Wirtschaftsgipfel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu EU-Wirtschaftsgipfel:

"Die politisch Verantwortlichen der Europäischen Union setzen bei ihrem Wirtschaftsgipfel in der belgischen Provinz auf ein bisschen Kettensäge statt auf Investitionen und Innovationen. Wenn sie sich bis zum entscheidenden Treffen im Frühjahr nicht noch einiges einfallen lassen, droht die ökonomische Macht Europa im Wettstreit mit den Riesen USA und China weiter ins Hintertreffen zu geraten. Denn der Abbau der Bürokratie bringt nicht viel. Nicht nur, weil ein paar Regeln weniger nur das Bestehende schützen. Und auch nicht nur, weil wichtige Vorgaben wie beim Klimaschutz aus dem Weg geräumt werden. Vielmehr weil den Verantwortlichen eine Idee fehlt, wofür der alte Kontinent künftig stehen soll. Das alte Geschäftsmodell ist jedenfalls obsolet, bei dem aus Russland günstige Energie kam, der Export nach China für Wohlstand und die USA für die Sicherheit sorgte."/DP/jha