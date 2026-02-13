Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Merkel als Bundespräsidentin

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Spekulationen/Merkel als Bundespräsidentin:

"Eben weil die Idee so charmant wie naheliegend wirkt, ist sie auch so fern der Realität. Dass Kanzler Friedrich Merz die Dauer-Rivalin auf den Schild hebt, ist nach einem Vierteljahrhundert Konkurrenz-Geschichte ausgeschlossen. Überhaupt muss man fragen, welches Signal von einer Wahl Merkels zur Bundespräsidentin eigentlich ausginge. Es wäre - im CDU-Jargon - die Rückkehr an "Muttis" heimischen Herd."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Nikkei auf Rekordhoch
Historischer Erfolg für Japans Regierungspartei09. Feb. · dpa-AFX
Historischer Erfolg für Japans Regierungspartei
Weitere Artikel