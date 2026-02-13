Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Siemens

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Siemens:

"Bei Siemens ist immer was los. Der Industriegigant wandelt sich radikal zum Digitalkonzern. (...) Und jetzt kommen interessante Personalentscheidungen hinzu. (...) Aber Busch bleibt ja noch bis 2030. Ein erfolgreicher Chef und zwei hochkarätige Kronprinzen: Beste Aussichten für den größten Arbeitgeber der Region."/DP/jha