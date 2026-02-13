Rubio schlägt vor Auftritt auf Sicherheitskonferenz moderate Töne an

München, 13. Feb (Reuters) - ⁠US-Außenminister Marco Rubio hat vor seinem Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz einen konzilianten Ton angeschlagen. "Die USA sind eng mit Europa verbunden, unsere Zukunft war schon immer eng verknüpft und wird es auch bleiben", sagte Rubio am Freitag. Er äußerte sich damit deutlich moderater als US-Vizepräsident JD Vance auf der Sicherheitskonferenz 2025. Damals griff ‌Vance die Europäer frontal an. Auch Außenminister Johann Wadephul betonte am Freitag in München die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen. Allerdings mahnte BDI-Präsident Peter Leibinger, dass man sich auf alles vorbereiten müsse: "Europas Verteidigung ⁠muss mit, ohne ⁠und gegebenenfalls gegen Washington gedacht und vorbereitet werden", sagte Leibinger auf einer Veranstaltung am Rande der Sicherheitskonferenz.

Vance hatte 2025 mit seinen scharfen Angriffen Schockwellen ausgesandt. US-Präsident Donald Trump hatte danach einen Zollkonflikt auch mit der EU losgetreten und sogar mit einer Annexion des zum Nato-Partner Dänemark gehörenden Grönlands sowie weiteren Zöllen gedroht. Diese Drohung nahm er nach der Ankündigung europäischer Gegenmaßnahmen zurück.

Kanzler Friedrich Merz will in ‌seiner Eröffnungsrede der MSC dieses Mal einen anderen Ton setzen. Zusammen ‌mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem britischen Premierminister Keir Starmer und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs will er eine selbstbewusste Botschaft aussenden, bevor Rubio am Samstagvormittag spricht. Merz und Außenminister Wadephul sollten Rubio noch am Freitagnachmittag ⁠treffen.

Der MSC-Vorsitzende Wolfgang Ischinger, ehemaliger deutscher Spitzendiplomat, hatte diese Woche von einer "Politik der Abrissbirne" gesprochen, weil die ‌US-Administration jahrzehntelange Bindungen und Zugehörigkeiten zu internationalen Organisationen infrage ⁠stelle.

US-Außenminister Rubio betonte nun: "Die alte Welt, die Welt, in der ich aufgewachsen bin, ist verschwunden, und wir leben in einer neuen Ära der Geopolitik. Das wird uns alle dazu zwingen, neu zu überdenken, wie diese aussieht und welche Rolle wir dabei spielen werden", sagte ‌er.

"Wir werden Umbrüche nur bestehen, wenn wir Allianzen bewahren", ⁠mahnte Außenminister Wadephul. Er unterstrich wie Nato-Generalsekretär ⁠Mark Rutte die Bedeutung des transatlantischen Verteidigungsbündnisses, in dem die Europäer aber mehr Verantwortung übernehmen müssten.

Auch BDI-Präsident Leibinger betonte, dass er sich weiter zur transatlantischen Partnerschaft bekenne und sie erhalten wolle. Er hoffe, dass der Wert dieser Beziehungen zwischen Amerikanern und Europäern "auch in Washington bald wieder klar erkannt und beherzigt wird". Die Europäer könnten sich aber nicht darauf verlassen, dass dies der Fall sei. Stark sei man nur, wenn man die eigenen Grenzen selbst verteidigen könne. Deutschland sei gut in der Forschung, so Leibinger. "Innovation ohne massenhafte Produktion ist aber strategisch wertlos. Im 21. Jahrhundert entscheidet nicht ⁠die beste Idee. Die Geschwindigkeit der Umsetzung ist entscheidend."

