Moskau, ⁠13. Feb (Reuters) - Russlands Zentralbank hat ihren Leitzins überraschend gesenkt und Bereitschaft zu einer weiteren Lockerung signalisiert. Der geldpolitische Schlüsselsatz wurde auf ‌15,50 von 16,0 Prozent zurückgenommen, wie die Währungshüter am Freitag in Moskau mitteilten. Experten ⁠hatten mehrheitlich ⁠einen konstanten Zins erwartet. Die Zentralbank in Moskau will auf kommenden Sitzungen die Notwendigkeit einer weiteren Leitzinssenkung prüfen - abhängig von der Nachhaltigkeit der Inflationsabschwächung und der ‌Entwicklung der Inflationserwartungen. Die jüngste ‌Lockerung gilt als Versuch, die langsamer laufende Wirtschaft knapp vier Jahre nach der russischen ⁠Invasion in der Ukraine weiter zu stützen.

Die ‌Wirtschaft zwischen Kaliningrad und ⁠Wladiwostok hatte sich in den ersten drei Jahren des Konflikts trotz westlicher Sanktionen als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. Im vergangenen ‌Jahr setzte ⁠jedoch ein Abschwung ein. Die ⁠russische Regierung prognostiziert für das laufende Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent, nach 1,0 Prozent im Jahr 2025. Die Zentralbank rechnet für dieses Jahr mit einem Zuwachs zwischen 0,5 und 1,5 Prozent.

(Bericht von Guy Faulconbridge, bearbeitet von Reinhard Becker, ⁠redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)