Sicherheitsvorfall: Keine Abflüge mehr in Köln/Bonn
dpa-AFX · Uhr
KÖLN (dpa-AFX) - Aufgrund eines Sicherheitsvorfalls ist der Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn derzeit weitgehend eingestellt. Abflüge seien nicht mehr möglich, weil der Sicherheitsbereich gesperrt sei, sagte ein Sprecher der Bundespolizei./cd/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDieses Biotech-Unternehmen kassiert Milliarden – ohne selbst Medikamente zu entwickelngestern, 21:28 Uhr · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis