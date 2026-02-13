Spannungen mit Iran - USA verlegen zweiten Flugzeugträger in Nahen Osten

Washington, 13. ⁠Feb (Reuters) - Inmitten der zunehmenden Spannungen mit dem Iran verlegen die USA Insidern zufolge einen zweiten Flugzeugträger in den Nahen Osten. Dies sagten zwei US-Regierungsvertreter am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Flugzeugträger "Gerald ‌R. Ford", das größte Schiff seiner Art weltweit, war mit seinen Begleitschiffen in der Karibik unterwegs und an dem ⁠Einsatz in ⁠Venezuela beteiligt. Einer der Regierungsvertreter sagte, bis zur Ankunft des Verbands im Nahen Osten werde es mindestens eine Woche dauern. Das Kriegsschiff werde sich dem Flugzeugträger "Abraham Lincoln", mehreren Lenkwaffenzerstörern, Kampfflugzeugen und Aufklärungsflugzeugen anschließen, die bereits in den vergangenen Wochen ‌in die Region verlegt wurden.

US-Präsident Donald ‌Trump hatte diese Woche erklärt, er erwäge die Entsendung eines zweiten Flugzeugträgers, falls es im Atomstreit mit dem Iran zu keiner Einigung ⁠komme. Ein gutes Abkommen bedeute "keine Atomwaffen, keine Raketen", hatte er ‌in einem Interview gesagt. Die ⁠Führung in Teheran lehnt eine Ausweitung der Gespräche auf ihr Raketenprogramm jedoch ab.

Der Flugzeugträger "Gerald R. Ford" ist im Grunde seit vergangenem Juni auf See und war vor ‌seiner überraschenden Verlegung in die ⁠Karibik im November für einen ⁠Einsatz in Europa vorgesehen. Mit elf Flugzeugträgern im Arsenal des US-Militärs gelten diese Schiffe als knappe Ressource, deren Einsatzpläne eigentlich weit im Voraus festgelegt werden. Das Schiff wird von einem Atomreaktor angetrieben und kann mehr als 75 Militärflugzeuge aufnehmen, darunter Kampfflugzeuge vom Typ F-18 Super Hornet.

