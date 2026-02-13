TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen (endgültig) 08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen (detailliert) 12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen 14:00 DEU: Hornbach, Pre Close Call "Trading Statement" TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 12/25 und Jahr 2025 08:00 DEU: Großhandelspreise 1/26 08:00 DEU: Insolvenzen 11/25 08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25 08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25 11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab) 11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25 14:00 POL: Handelsbilanz 12/25 14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26 14:30 USA: Realeinkommen 1/26 EUR: Fitch Ratingergbnis Italien SONSTIGE TERMINE 13:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz eröffnet die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) Die Veranstalter erwarten eine «Sicherheitskonferenz der Superlative». Es werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs beim wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik weltweit erwartet und damit mehr als je zuvor. Zudem werden etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister teilnehmen. Im Mittelpunkt werden der Umbruch der Weltordnung und die Krise in den transatlantischen Beziehungen sowie der Iran-Konflikt und der Ukraine-Krieg stehen. + 13.30 Eröffnung der Konferenz + 13.45 Rede Friedrich Merz CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia LUX: Eurostat veröffentlicht Daten zu LNG-Importen aus Russland Jahr 2025

