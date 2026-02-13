TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Sartorius, Geschäftsbericht 2025 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 05:30 JPN: Industrieproduktion 12/25 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/25 08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/26 11:00 EUR: Industrieproduktion 12/25 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel HINWEIS USA / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

