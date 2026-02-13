The Bottom Line: US‑Konjunkturberichte und Eurozonen‑PMI
In der kommenden Woche rücken in den USA und der Eurozone mehrere bedeutende Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. In den Vereinigten Staaten veröffentlicht das Bureau of Economic Analysis die erste Schätzung zum BIP für das vierte Quartal 2025 sowie Zahlen zu Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte. Ergänzend dazu erscheinen die aktuellen Daten zur Kern‑PCE‑Inflation.
In der Eurozone richtet sich der Fokus auf den Composite PMI für Februar. Der Indikator liefert einen Überblick über die Aktivität in Industrie und Dienstleistungssektor. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Arbeitsmarktindikatoren, nachdem es im Januar erstmals seit September Hinweise auf einen Stopp der Beschäftigungszuwächse gab.
Jetzt lesen: UniCredit – The Bottom Line
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen