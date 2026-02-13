Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 06 February 2026 to 12 February 2026

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/06/2026

FR0013230612

1 434

15.9923

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/06/2026

FR0013230612

 638

15.9726

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/09/2026

FR0013230612

 880

16.1872

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/09/2026

FR0013230612

1 395

16.2051

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/10/2026

FR0013230612

 983

16.2796

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/10/2026

FR0013230612

 769

16.3073

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/11/2026

FR0013230612

 778

16.2599

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/11/2026

FR0013230612

1 200

16.2229

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/12/2026

FR0013230612

 751

16.4497

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/12/2026

FR0013230612

1 923

16.4188

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/12/2026

FR0013230612

 150

16.3600

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/12/2026

FR0013230612

 145

16.3600

AQEU

 

 

 

TOTAL

11 046

16.2401

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260213770846/en/

Tikehau Capital

