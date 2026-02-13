Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 06 February 2026 to 12 February 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/06/2026
|
FR0013230612
|
1 434
|
15.9923
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/06/2026
|
FR0013230612
|
638
|
15.9726
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/09/2026
|
FR0013230612
|
880
|
16.1872
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/09/2026
|
FR0013230612
|
1 395
|
16.2051
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/10/2026
|
FR0013230612
|
983
|
16.2796
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/10/2026
|
FR0013230612
|
769
|
16.3073
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/11/2026
|
FR0013230612
|
778
|
16.2599
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/11/2026
|
FR0013230612
|
1 200
|
16.2229
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/12/2026
|
FR0013230612
|
751
|
16.4497
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/12/2026
|
FR0013230612
|
1 923
|
16.4188
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/12/2026
|
FR0013230612
|
150
|
16.3600
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/12/2026
|
FR0013230612
|
145
|
16.3600
|
AQEU
|
|
|
|
TOTAL
|
11 046
|
16.2401
|
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260213770846/en/
Tikehau Capital