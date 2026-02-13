Ukraine-Gespräche gehen in Genf weiter - Medinski verhandelt für Russland

(Weitgehend neu)

Moskau, ⁠13. Feb (Reuters) - Die Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA über ein Ende des Krieges werden in der kommenden Woche in Genf fortgesetzt. Die russische Delegation werde dabei von Kreml-Berater Wladimir Medinski geleitet, zitierten russische Nachrichtenagenturen Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. Die Gespräche sind ‌demnach für Dienstag und Mittwoch angesetzt. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bestätigte Journalisten, dass sich die Delegation aus Kiew auf die Gespräche in der Schweiz ⁠vorbereite.

Die Personalie ⁠Medinski könnte auf eine inhaltliche Verschiebung der Verhandlungen hindeuten. Der Kreml-Berater hatte bereits 2022 die russische Delegation bei Gesprächen in der Türkei angeführt. Zuletzt fanden zwei Runden in Abu Dhabi statt, bei denen der Chef des militärischen Geheimdienstes, Igor Kostjukow, die russische Seite vertrat. Die Rückkehr Medinskis könnte signalisieren, dass Russlands Präsident Wladimir Putin erwartet, den Fokus ‌von reinen Sicherheitsfragen auf breitere Streitpunkte auszuweiten.

Ukrainische Quellen ‌hatten Medinskis Verhandlungsführung in der Vergangenheit kritisiert und ihm vorgeworfen, "Geschichtsstunden" zu erteilen, anstatt substanzielle Verhandlungen zu führen. Fast vier Jahre nach Kriegsbeginn liegen die Positionen beider Seiten nach wie vor weit ⁠auseinander. Streitpunkte sind vor allem Gebietsfragen und die Kontrolle über das Atomkraftwerk Saporischschja. US-Präsident Donald ‌Trump bemüht sich intensiv um ein Ende ⁠der Kämpfe, die er als sinnloses "Blutbad" bezeichnet hat.

"IMPERIALE AMBITIONEN UNGEBROCHEN"

Laut "New York Times" drängt die US-Regierung die Ukraine bei den Gesprächen zu Zugeständnissen. Unter dem Eindruck der im Herbst in den USA anstehenden Kongresswahlen gebe es wachsenden Druck, den ‌Krieg vor dem Frühsommer zu beenden, berichtete ⁠die Zeitung unter Berufung auf ukrainische ⁠Regierungsvertreter. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Informationen zunächst nicht bestätigen.

Der lettische Verteidigungsminister Andris Spruds hält einen Frieden für unrealistisch. "Putins imperiale Ambitionen sind ungebrochen. Der Drang in Moskau, fremde Länder anzugreifen und zu besetzen, besteht unvermindert fort", sagte Spruds im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Es ist also ziemlich unrealistisch, dass bis Juni Frieden in der Ukraine einkehrt." Zu den wahren Ursachen dieses Krieges gehöre auch Putins autoritäres Regime, das um jeden Preis überleben wolle und deshalb auf seinen Maximalzielen im Krieg beharre. ⁠Daran habe sich nichts geändert.

