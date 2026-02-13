US-Inflation auf Rückmarsch - Trumps Zölle überraschend kein Preistreiber

Washington/Berlin, 13. Feb (Reuters) - ⁠In den USA ist die Inflation trotz der Zollpolitik von Präsident Donald Trump spürbar auf dem Rückmarsch. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit 2,5 Prozent gerechnet, nach einer Teuerungsrate von 2,7 Prozent im Dezember. ‌Nachdem der Arbeitsmarkt zuletzt an Schwung gewonnen hat, steht die Notenbank Federal Reserve mit nunmehr auch abnehmender Inflationsgefahr nicht unter Druck, die Zinsen zu verändern.

Anleger rechnen derzeit frühestens ab Juni mit einer geldpolitischen ⁠Lockerung der Fed, ⁠die Vollbeschäftigung fördern und stabile Preise sichern soll. Der Euro erhielt Auftrieb: Er stieg nach den Daten auf ein Tageshoch von 1,1884 Dollar von zuvor 1,1860 Dollar.

Die rückläufige Inflation lässt Experten rätseln, wieso sich die US-Zollpolitik bislang nicht in den Inflationsdaten widerspiegelt: "Angesichts dieser moderaten Preisentwicklung reibt man sich als Beobachter verwundert die Augen", sagt LBBW-Analyst Dirk Chlench. Die vielfältigen Erhöhungen der US-Zölle hätten ein Emporschnellen der Inflation erwarten lassen: "Den ‌US-Unternehmen gelingt es offenbar, die Erhöhung ihrer Einstandspreise durch Produktivitätsgewinne wettzumachen", ‌so seine Schlussfolgerung. Zudem dürfte es laut dem Experten abseits des Luxussegments derzeit schwierig sein, Kostensteigerungen auf die Endverbraucher abzuwälzen.

"INFLATIONSKATASTROPHE BLEIBT AUS"

"Die von einigen Beobachtern zwischenzeitlich beim Blick auf die Vereinigten Staaten befürchtete Inflationskatastrophe bleibt somit weiterhin aus", ⁠konstatiert NordLB-Experte Tobias Basse. Diese Nachricht könnte seiner Ansicht nach der US-Notenbank zwar gewisse Spielräume für weitere ‌Leitzinssenkungen eröffnen: Es dürfte aber fraglich und auch ein ⁠ziemlich politisches Thema sein, ob die Fed-Offiziellen entsprechende Möglichkeiten bereits im März nutzen wollen.

Auch die Kerninflation, also die Jahresteuerung ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel, schwächte sich ab. Sie sank auf 2,5 von 2,6 Prozent. Die US-Notenbank hat diese Rate besonders im Blick, da sie ‌den zugrunde liegenden Inflationstrend gut abbildet. Die Fed hatte ⁠den Leitzins zuletzt nach drei Senkungen in ⁠Serie in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen.

An den Terminmärkten wird eine nächste Zinssenkung erst ab Mitte des Jahres als wahrscheinlich erachtet - also, nachdem der im Mai aus dem Amt scheidende US-Notenbankchef Jerome Powell den Spitzenposten an seinen Nachfolger übergeben hat. Powell ist von US-Präsident Trump immer wieder attackiert worden, weil er die Zinsen aus Sicht des Staatschefs nicht schnell genug senkte. Trump hat mit Kevin Warsh einen Nachfolger nominiert, bei dem sich der Kurs der unabhängigen Notenbank ab Juni ändern soll: Trump geht fest davon aus, dass sie unter Warsh die Zinsen senken wird. Er glaube, dass ⁠der künftige Fed-Chef seine Präferenz für niedrige Zinsen verstehe, ließ der US-Präsident jüngst wissen.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, Mitarbeit Anika Ross, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)