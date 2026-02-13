Volkswagen: Halten trotz US-Abkehr von Abgasnormen an Transformation fest

Berlin, ⁠13. Feb (Reuters) - Volkswagen will trotz der Kehrtwende in der US-Emissionspolitik an seinem Kurs festhalten. Das Unternehmen nehme Änderung der ‌US-Rahmenbedingungen für Treibhausgasemissionen zur Kenntnis, sagte ein Sprecher am Freitag. "Unabhängig von politischen oder ⁠regulatorischen ⁠Entwicklungen bleibt der Volkswagen Konzern seinem langfristigen Transformationskurs verpflichtet." Ziel bleibe es, weltweit emissionsarme Mobilitätslösungen anzubieten. Als weltweit agierendes Unternehmen würden die spezifischen Marktgegebenheiten ‌in der strategischen Planung ‌berücksichtigt.

Die US-Regierung hatte am Donnerstag die wissenschaftlich fundierte Einschätzung zurückgenommen, wonach Treibhausgasemissionen die ⁠menschliche Gesundheit gefährden. Zudem wurden Abgasnormen auf ‌Bundesebene für Autos ⁠und Lastwagen abgeschafft. Die US-Umweltschutzbehörde EPA erklärte dazu, die seit 2009 geltende Gefährdungsfeststellung habe auf einer fehlerhaften ‌Auslegung der Bundesgesetze ⁠zur Luftreinhaltung beruht. Es ⁠handelt sich um die bisher am weitesten gehende Abkehr der US-Regierung von Klimaschutzmaßnahmen. Allerdings gelten Abgasvorschriften etwa von Bundesstaaten oder anderen Behörden weiterhin.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)