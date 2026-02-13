Mehr Firmenpleiten - Schlaglicht auf schwierige Lage der Wirtschaft

Berlin, 13. ⁠Feb (Reuters) - Bei der Zahl der Firmenpleiten in Deutschland hat sich zuletzt noch keine Trendwende abgezeichnet.

Die Amtsgerichte haben im November insgesamt 1794 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte. Dies entspricht einem Anstieg um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Zahlen bestätigten die schwierige Lage ‌der deutschen Wirtschaft, sagte DIHK-Chefanalyst Volker Treier: "Allein im November 2025 mussten so viele Betriebe insolvenzbedingt ihre Pforten schließen wie seit zehn Jahren nicht mehr."

Für das Gesamtjahr 2025 sei ⁠letztlich mit deutlich ⁠mehr als 23.000 Unternehmensinsolvenzen zu rechnen: Das seien mehr als 60 Betriebsaufgaben pro Tag, so der Chefanalyst der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Erste Trendauswertungen aus der kommenden DIHK-Konjunkturumfrage zeigten, dass sich die Wirtschaft auch weiterhin nur mühsam aus der Krise herausarbeiten könne. Hohe Kosten für Arbeit und Energie, überbordende Bürokratie und eine seit Jahren lahmende Konjunktur zehrten ‌an der Liquidität vieler Betriebe, besonders im Mittelstand.

ENTSPANNUNG IN ‌SICHT?

Die Forderungen der Gläubiger aus den im November 2025 gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 1,5 Milliarden Euro. Im November 2024 hatten die Forderungen bei rund 2,8 Milliarden Euro gelegen. Dieser ⁠Rückgang der Forderungen trotz steigender Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist laut Destatis darauf zurückzuführen, dass im ‌November 2024 mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz ⁠beantragt hatten als im November 2025.

Bei den von Destatis vorgelegten Zahlen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei ‌Monate davor.

Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat mit ⁠seinem Insolvenztrend jüngst die aktuelle Entwicklung sondiert: ⁠Die Summe der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist demnach zu Jahresbeginn um vier Prozent gegenüber Januar 2025 gestiegen. Der Leiter der IWH-Insolvenzforschung, Steffen Müller, geht davon aus, dass im Februar und März weiterhin hohe Insolvenzzahlen zu erwarten sind. Ab April sei eine Entspannung möglich. Es zeichne sich aber noch "keine echte Entwarnung" ab. Der jüngst veröffentlichte IWH-Insolvenztrend gilt als ein Frühindikator für das Insolvenzgeschehen und die wirtschaftliche Entwicklung. Für ihre Analysen werten die Forscher aus Halle die aktuellen Insolvenzbekanntmachungen der deutschen Registergerichte aus ⁠und verknüpfen sie mit Bilanzkennzahlen betroffener Unternehmen.

