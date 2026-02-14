Analysen: Nawalny von Moskau mit Pfeilgift getötet
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der vor zwei Jahren in russischer Haft gestorbene Alexej Nawalny ist Analysen zufolge mit einem starken Nervengift getötet worden. Außenminister Johann Wadephul (CDU) und seine Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien, Schweden und den Niederlanden beschuldigten Russland, den Kremlkritiker umgebracht zu haben./bk/DP/zb
