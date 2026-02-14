Wochenrückblick – Siemens bringt zeitweise Schwung in den DAX®, am Donnerstag geben die Indizes jedoch nach

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Der DAX® erholt sich und erreicht zeitweise Notierungen über 25.000 Punkten. Am Donnerstag zieht der DAX® jedoch der Wall Street ins Minus nach. Gerresheimer muss seine Bilanz korrigieren während Cisco Systems positive Quartalszahlen liefert. Die Anleger reagieren bei beiden Unter-nehmen mit Abverkäufen.





Globaler Aktienmarkt – Indizes rutschen am Donnerstag nach anfänglich positiver Entwicklung ins Minus



Zu Beginn der Woche zeigte sich der DAX® bereits mit Notierungen über 25.000 Punkten positiv und erreichte am Donnerstag zeitweise die 25.200-Punkte-Marke. Der deutsche Leitindex erhielt unter anderem Schwung durch einen starken Aktienkurs von Siemens. Zum Börsenstart am Freitag gab der Kurs jedoch wieder nach und fiel auf ca. 24.800 Punkte.

Nach einer positiven ersten Wochenhälfte verkauften die Anleger insbesondere Technologie- und Transportwerte und ließen die Wall Street am Donnerstag ins Minus abrutschen. Der amerikani-sche Index S&P500® blieb zur Wochenmitte zunächst auf einem Niveau von über 6.900 Punkten und wies nur moderate Schwankungen auf. Zum Börsenschluss am Donnerstag gab der Index je-doch nach und fiel auf ca. 6.800 Punkte. Ähnlich verhielt sich der Dow Jones Industrial Average® - der Index verlief stabil oberhalb der 50.000-Punkte-Marke bis er am Donnerstag wieder ins Minus auf 49.500 abrutschte. Der technologielastige Index Nasdaq-100® ging um rund 2 Prozent mit ca. 24.699 Punkten am Donnerstag aus dem Handel.







