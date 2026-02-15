EQS-News: Milano Cortina 2026 lizenzierte Bonbons werden weltweit eingeführt

EQS-News: AMOS FOOD GROUP / Schlagwort(e): Vereinbarung/Produkteinführung

Die von Amos Sweets entwickelte Kollektion vereint verspielte Designs, innovative Texturen und interaktive Süßigkeitenerlebnisse, die von den Olympischen Winterspielen inspiriert sind Milano Cortina 2026.

MAILAND, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Milano Cortina 2026 lizenzierte Süßigkeitenkollektion, die von Amos Sweets unter Lizenz des Internationalen Olympischen Komitees entwickelt wurde, wurde veröffentlicht, um Fans und Süßigkeitenliebhabern verspielte und innovative Leckereien zu bieten. Die speziell für diesen Anlass entworfene Kollektion bietet witzige Designs, einzigartige Texturen und interaktive Erlebnisse, die die Olympischen Winterspiele mit einem Hauch von Süße feiern.

AMOS Milan-Cortina 2026 Licensed Product Collection KV

AMOS Milan-Cortina 2026 (Paralympic) Licensed Product Collection KV

Die Kollektion umfasst die folgenden kreativen Bonbons:

4D Mascot Gummies - Die dreidimensionalen Formen der offiziellen olympischen und paralympischen Maskottchen bieten ein lustiges und sammelbares Leckerli-Erlebnis.

4D Gummy Mascot & Toy Box - Eine Kombination aus 4D Maskottchen-Gummis und exklusiven Maskottchen-Figuren für ein interaktives Unboxing-Vergnügen.

TastySounds Music Lollipops - Durch die Integration von Knochenleitungs-Audiotechnologie und Süßigkeiten spielen diese Lollipops den offiziellen Milano Cortina 2026 Song Fino all'alba (Bis zum Morgengrauen) und schaffen eine neue multisensorische Art, Süßigkeiten zu genießen.

Peelerz Mango Gummies - Ein schälbares Mango-Gummi mit einem weichen Kern, der zum spielerischen Teilen und Erforschen anregt - ganz im Sinne des olympischen Geistes der Entdeckung und Verbindung.

Im Rahmen der IOC-Lizenz wird die Süßwarenkollektion Milano Cortina 2026 in den wichtigsten Märkten der Welt erhältlich sein, darunter die Europäische Union, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Kanada, China, Japan und Südkorea. Der Vertrieb auf den einzelnen Märkten erfolgt in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden lokalen Zulassungsbestimmungen und regulatorischen Anforderungen.

Die Kollektion, die über ausgewählte Offline- und Online-Kanäle erhältlich ist, lädt Fans und Süßigkeitenliebhaber gleichermaßen dazu ein, den olympischen Geist durch spielerische, interaktive Leckereien zu feiern, die jedem Moment der Olympischen Winterspiele einen Hauch von Süße verleihen.

ÜBER AMOS FOOD GROUP

Die 2004 gegründete Amos Food Group ist ein weltweit tätiges Süßwarenunternehmen, das Herstellung, Forschung und Entwicklung sowie Markenmanagement vereint. Geleitet von ihrer Mission, „der süße Bote der Welt" zu sein, liefert die Gruppe den Verbrauchern in mehr als 75 Ländern und Regionen weltweit fröhliche und phantasievolle Süßigkeitenerlebnisse.

Amos wurde von der Candy Industry auf Platz 66 der 2025 Global Top 100 Candy Companies eingestuft und hat internationale Anerkennung erhalten, darunter die Most Innovative New Products Awards der National Confectioners Association (USA) und die Superior Taste Awards des International Taste Institute.

Die Vorzeigemarke Amos steht für Happiness und ist bekannt für virale Innovationen wie Peelerz peelable gummies, 4D Gummies und TastySounds™ music lollipops. Die nutrazeutische Gummibärchenmarke Biobor steht für Gesundheit und bietet funktionelle Gummibärchen mit sorgfältig ausgewählten Nährstoffen. Durch kontinuierliche Innovation und globale Partnerschaften bringt die Amos Food Group den Verbrauchern weltweit Kreativität, Freude und sinnvolle süße Momente.

Über das IOC Global Licensing Programme

Die Lizenzvereinbarung zwischen dem IOC und Amos Food ist das Ergebnis der globalen Lizenzierungsstrategie des IOC, die darauf abzielt, die Fans durch offizielle Lizenzprodukte anzusprechen und mit ihnen in Kontakt zu treten, um die olympische Marke zu stärken und zu fördern, und zwar nicht nur während der Olympischen Spiele, sondern auch zwischen den einzelnen Veranstaltungen.

Neben den Kollektionen für die Olympischen und Paralympischen Spiele, die jede bevorstehende Ausgabe der Spiele feiern und eine breite Palette von Accessoires, Souvenirs, Fanartikeln und Bekleidung umfassen, gehören zu den wichtigsten Lizenzprogrammen des IOC die Olympic Heritage Collection, die Produkte mit Kunst- und Designelementen früherer Spiele anbietet, und die Olympic Collection, die mit einzigartigen Markenprodukten wie Bekleidung, Spielzeug und Spielen, Taschen, Schreibwaren und Sportausrüstung ein junges und aktives Publikum ansprechen soll.

Durch den Verkauf von offiziell lizenzierten Produkten, Sammlerstücken und Souvenirs bieten die olympischen Lizenzprogramme den Fans eine greifbare Verbindung zu den Olympischen Spielen und den olympischen Werten. Olympische Merchandising-Artikel können im Olympic Shop erworben werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904252/Milan_Cortina_2026_Licensed_Product_Collection_KV___English_version_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904253/Milan_Cortina_2026_Paralympic_Licensed_Product_Collection_KV___English_version.jpg

