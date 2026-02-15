EQS-News: WePlay debütiert auf dem deutschen Markt mit einer speziellen Valentinstagskooperation zu „Der kleine Prinz"

EQS-News: WEJOY PTE. LTD. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Hommage an den 80. Jahrestag eines französischen Literaturklassikers

BERLIN, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Social‑Entertainment‑Plattform WePlay gab heute bekannt, dass sie im Zeitraum 9. Februar bis 20. Februar im deutschsprachigen Markt ein umfassendes IP‑Crossover mit dem französischen Literaturklassiker „Der kleine Prinz" startet. Diese Zusammenarbeit würdigt nicht nur das 80‑jährige Jubiläum der französischen Veröffentlichung von „Der kleine Prinz", sondern steht auch für WePlays strategische Präsenz und kulturelles Engagement in den Kernmärkten Europas.

WePlay Debuts in German Market with "The Little Prince" Special Valentine's Day Collaboration

Ein Dialog über Zeit und Raum: „Der kleine Prinz" trifft moderne soziale Interaktion

„Der kleine Prinz" wurde vom französischen Autor und Piloten Antoine de Saint‑Exupéry geschaffen. Seit seinem Erscheinen im Jahr 1943 zählt das Werk zu den bedeutendsten literarischen Schöpfungen der Menschheitsgeschichte. Mit einem weltweiten Verkauf von über 140 Millionen Exemplaren und Übersetzungen in mehr als 650 Sprachen beweist es seinen zeitlosen Wert über Generationen und Kulturgrenzen hinweg. Die tiefgehenden Gedanken über Einsamkeit, Freundschaft, Liebe und Verlust machen das Buch nicht nur zu einem prägenden Werk der Kindheit, sondern auch zu einem Spiegel für Erwachsene, um das Leben zu reflektieren.

Dass WePlay ausgerechnet zu diesem besonderen Jubiläum mit „Der kleine Prinz" zusammenarbeitet, entspringt dem konsequenten Fokus der Plattform auf ihre Kernidee: Menschen miteinander zu verbinden. So wie der kleine Prinz auf verschiedenen Planeten nach der Bedeutung von Freundschaft und Liebe sucht, möchte WePlay jungen Menschen weltweit durch Games und Social‑Features einen virtuellen Raum voller Wärme, Verständnis und Resonanz bieten. Dieses Crossover ist ein gelungener Dialog zwischen literarischem Klassiker und modernem Social‑Ökosystem.

Zwei zentrale Module – Liebe in mehreren Dimensionen neu interpretiert

Das deutschsprachige Event steht unter dem übergreifenden Motto „Im Namen der Liebe" und „Schwur in den Wolken" und umfasst zwei innovative Spiel‑ und Interaktionsmodule:

Im Namen der Liebe" – Planetenreise‑Event:

Nutzer begeben sich auf eine Reise über die Planetenwelt des kleinen Prinzen und treffen dabei ikonische Figuren wie den König, den Eitlen, den Trinker, den Geschäftsmann, den Laternenanzünder und die Rose. Für jede abgeschlossene interaktive Herausforderung pro Planet erhalten Nutzer Co‑Branding‑Geschenke und Items. Am Ende wird das symbolträchtige „Eid‑Ring der Liebe" freigeschaltet.

Schwur in den Wolken" – Team‑Gameplay:

Paare oder enge Freunde können ein virtuelles „Liebesschiff‑Team" bilden und durch abgestimmte Aufgaben verschiedene „Liebes‑Melodien" freischalten. Mit jeder freigeschalteten Melodie erhalten beide Seiten personalisierte Paar‑Geschenke, Ring‑Austausch‑Vorteile und exklusive Abzeichen. Zusätzlich bietet die Plattform einen limitierten „Deluxe‑Ring im Der‑kleine‑Prinz‑Design" an.

Globaler Blick, lokales Commitment

Dass WePlay im besonderen Jahr 2026 eine tiefgehende Kooperation mit „Der kleine Prinz" eingeht, ist zugleich eine Verneigung vor einem großen literarischen Werk und Ausdruck von WePlays strategischem Weg: Zusammenarbeit mit weltweit führenden IPs sowie Aufbau eines Social‑Ökosystems, das den Bedürfnissen junger Menschen entspricht. Auch künftig wird WePlay über kulturelle Brand‑Kooperationen den Austausch fördern, geografische Grenzen überwinden und Spielern weltweit helfen, durch gemeinsame Momente von Freude und Berührung echte Verbindungen aufzubauen.

Informationen zu WePlay

WePlay ist eine globale Social‑Entertainment‑Plattform, betrieben von WEJOY PTE. LTD. mit Hauptsitz in Singapur. Mit der Mission „Jungen Menschen weltweit Freude und Freunde zu bringen" verbindet WePlay über Voice‑Funktionen und interaktive Unterhaltung die junge Generation. Die Plattform vereint Games, Voice‑Rooms und Party‑Interaktionen und bietet ein leicht zugängliches, stark interaktives Social‑Erlebnis.

Plattform‑Highlights:

Voice‑Social + gamifizierte Interaktion als innovative Kombination

Erfolgsformate wie „Wer ist der Imposter?", „Zeichnen & Raten" und „Schnapp die Musik"

Immersive Social‑Erlebnisse online und offline kombiniert

Global Performance:

Über 800 Millionen kumulative Downloads

Mehrere Millionen monatlich aktive Nutzer

Platz 1 in App‑Rankings in vielen Regionen, darunter Naher Osten, Südostasien, Japan und Taiwan

Langfristige Kooperationen mit bekannten IPs wie Bugcat Capoo, Care Bears und Chibi Maruko Chan

Informationen zu WEJOY PTE. LTD.

WEJOY PTE. LTD. ist ein Internetunternehmen mit Hauptsitz in Singapur und wurde am 23. Oktober 2020 gegründet. Als Unternehmen mit globaler Perspektive und Innovationsgeist engagiert sich WeJoy für Wachstum im internationalen Social‑ und Gaming‑Segment. WeJoy fokussiert sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Social‑Tabletop‑Games und Casual Games und legt besonderen Wert auf innovative, attraktive Spielerlebnisse, die Menschen weltweit verbinden. Derzeit treibt WeJoy die internationale Expansion aktiv voran und wird auch künftig den Ausbau des Auslandsgeschäfts vertiefen, um auf der globalen Bühne eine stärkere Rolle zu übernehmen.

Medienkontakt

Name des Unternehmens: WEJOY PTE. LTD.

Kontaktperson: Bryant

E-Mail: bryant@wejoysg.com

Offizielle Website von WePlay: https://weplayapp.com/

Offizielle Website von WeJoy: https://wejoyhub.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888501/image1.jpg

