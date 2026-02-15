ROUNDUP/Nach defekter Weiche: Hamburger Zugverkehr normalisiert sich

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach einer Weichenstörung in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs ist der Bahnverkehr wieder angelaufen. "Die Reparaturarbeiten sind nun so weit abgeschlossen, dass sich der Zugverkehr zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Harburg wieder normalisiert", teilte ein Bahnsprecher der dpa mit. Es könne aber vereinzelt noch zu Verzögerungen kommen. "Wir bitten Fahrgäste nach wie vor sich vorab in den Auskunftsmedien zu informieren, inwieweit eine Fahrt betroffen ist", hieß es weiter.

Aufgrund einer Weichenstörung war es auf der Strecke zwischen Hamburg-Hbf und Hamburg-Harburg zu Verspätungen und Teilausfällen im Regional- und Fernverkehr gekommen. Nach Angaben von Bahnreisenden konnten zahlreiche Züge den Hamburger Hauptbahnhof nicht anfahren und mussten in Hamburg-Harburg oder Winsen/Luhe (Niedersachsen) halten./gw/DP/zb