ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 185 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 150 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Energietechnik-Konzern bestehe erhöhte Zuversicht in den Free Cashflow und das Gasgeschäft, schrieb Colin Moody am Montag in seinem Kommentar. Ein zuletzt starkes Quartal des Unternehmens stärke den Investmentansatz./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens Energy
Siemens Energy (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Gasgeschäft brummt
Siemens Energy mit Rekordaufträgen11. Feb. · dpa-AFX
Siemens Energy mit Rekordaufträgen
KI-Strombedarf treibt an
Siemens Energy setzt Rekordlauf fort11. Feb. · dpa-AFX
Siemens Energy setzt Rekordlauf fort
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News