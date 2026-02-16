Bahnsanierung Hamburg-Berlin dauert länger als geplant

dpa-AFX
BERLIN (dpa-AFX) - Der Abschluss der umfassenden Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Aufgrund der Winterwitterung in den vergangenen Wochen sei der Fertigstellungstermin Ende April nicht zu halten, teilte die Deutsche Bahn mit./maa/DP/he

