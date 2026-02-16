Bahnsanierung Hamburg-Berlin dauert länger als geplant
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Witterung
Berlin (dpa) - Der Abschluss der umfassenden Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Aufgrund der Winterwitterung in den vergangenen Wochen sei der Fertigstellungstermin Ende April nicht zu halten, teilte die Deutsche Bahn mit.
Das könnte dich auch interessieren
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Märkte heuteSiemens Energy hebt ab – Cameco Zahlen, McKesson mit Kursziel-Boostheute, 12:58 Uhr · onvista
Kolumne von Heiko BöhmerDie langweiligen Rückversicherer werden sexygestern, 09:54 Uhr · Heiko Böhmer
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista