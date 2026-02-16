Bericht: VW-Konzern will Kosten bis Ende 2028 um ein Fünftel senken

Frankfurt, 16. ⁠Feb (Reuters) - Volkswagen plant einem Medienbericht zufolge ein neues Sparprogramm. Bis Ende 2028 sollen die Kosten konzernweit um 20 Prozent gesenkt werden, berichtete das "Manager Magazin" am Montag unter Berufung auf Informationen aus dem Unternehmen. Konzernchef Oliver Blume und ‌Finanzvorstand Arno Antlitz hätten dies Mitte Januar vor den 120 obersten Führungskräften des Wolfsburger Autobauers angekündigt. Dabei könnten auch Werksschließungen zur Debatte stehen. ⁠Das Unternehmen ⁠wollte sich dazu nicht äußern. Blume werde zur Vorlage der Bilanz 2025 am 10. März über den aktuellen Stand der seit Jahren laufenden Bemühungen um niedrigere Kosten informieren. Seit dem 2023 beschlossenen Plan zu mehr Profitabilität seien konzernweit Einsparungen in zweistelliger Milliardenhöhe realisiert worden.

Grund für den nächsten ‌Schritt seien die Renditesorgen angesichts der Flaute ‌in China, der US-Zollpolitik und des schwierigen Wettbewerbsumfelds, wie das "Manager Magazin" berichtete. Blume wurde mit den Worten zitiert: "Wir müssen die Gewinnschwelle senken." Das Sparziel von 20 ⁠Prozent sei "die Ambition" und gelte für alle Marken und Kostenarten. Dies entspräche ‌einem Volumen von rund 60 Milliarden ⁠Euro.

Dem Bericht zufolge steht der Dax-Konzern finanziell unter Druck. Die Ratingagentur S&P habe den Ausblick für Volkswagen kurz vor Weihnachten auf "negativ" gesenkt und auf das Risiko verwiesen, dass der Autobauer die für ‌sein Rating relevanten Finanzkennziffern verfehlen könnte. ⁠Finanzchef Antlitz habe deshalb die kürzlich ⁠bekannt gegebenen sechs Milliarden Euro liquider Mittel aufgetrieben, unter anderem durch den Verkauf von Forderungen.

Blume und VW-Markenchef Thomas Schäfer hatten bereits ein Sparprogramm für die Kernmarke VW aufgelegt. Dieses sieht Ergebnisverbesserungen von rund elf Milliarden Euro bis 2026 vor, um eine operative Umsatzrendite von 6,5 Prozent zu erreichen. Nachdem es Verzögerungen gab, wurde das Zieldatum auf 2029 verschoben. Teil dieses Programms ist der Abbau von 35.000 Stellen ⁠in Deutschland von 2025 bis 2030.

(Bericht von Ilona Wissenbach und Linda Pasquini, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)