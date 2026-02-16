Börsen im Wartemodus: Kommt jetzt die große Trendwende? Bitcoin & Gold senden Signale!

Mitte Februar fehlen an den Börsen neue Impulse – stattdessen rücken mögliche Umkehrformationen in den Fokus. Besonders der Bitcoin setzte mit der Verteidigung der Marke um 60.000 US-Dollar ein technisches Ausrufezeichen und könnte damit die Abwärtsdynamik nach der Halbierung vorerst beendet haben. Auch Gold überrascht mit Stärke: Die Rückeroberung der 5.000-Dollar-Zone gilt als Signal für die Fortsetzung des übergeordneten Trends. Zum Wochenstart analysieren wir, welche Szenarien sich aus diesen Bewegungen ableiten lassen und wo sich Chancen wie Risiken für Trader ergeben.

Der Handel beginnt in einer verkürzten US-Woche, da die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen bleibt. Dennoch deuten feste US-Futures und positiv aufgenommene Inflationsdaten auf eine stabile Grundstimmung hin, auch wenn Zinssenkungen weiter auf sich warten lassen. Der DAX ringt erneut mit der 25.000er-Marke, während in den USA defensive Schwergewichte den Dow stützen und Technologiewerte weiter unter Druck stehen. Zwischen starken Einzelwerten, durchwachsenen Quartalszahlen und sensiblen Chartmarken entsteht ein Marktumfeld, das vor allem eines verlangt: präzise Analyse statt blinder Trendfolge.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an





Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.







