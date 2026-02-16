ByteDance gibt im Urheberrechtsstreit mit Disney nach

Bangalore/Honkong/Peking, ⁠16. Feb (Reuters) - Der chinesische Technologieriese ByteDance beugt sich im Urheberrechtsstreit mit Walt Disney dem Druck des US-Unterhaltungskonzerns. Die TikTok-Mutter kündigte am Montag an, ‌in ihrer Video-KI "Seedance 2.0" die unerlaubte Nutzung geistigen Eigentums künftig zu unterbinden. Details nannte ByteDance ⁠jedoch ⁠nicht.

In der vergangenen Woche waren in China mehrere mit Seedance erstellte Videos rasant verbreitet worden. Eines davon zeigte die US-Schauspieler Tom Cruise und Brad Pitt in einer Kampfszene. Disney ‌schickte ByteDance daraufhin eine Unterlassungsaufforderung, ‌sagte ein Insider. Der chinesische Konzern habe seine Künstliche Intelligenz (KI) unerlaubt mit Charakteren des US-Unterhaltungskonzerns ⁠trainiert. Zunächst hatte das Nachrichtenportal Axios über das ‌Vorgehen von Disney berichtet. ⁠Einem anderen Medienbericht zufolge beschuldigt auch Paramount Skydance ByteDance des Missbrauchs geistigen Eigentums.

Disney war zuvor gegen Character.AI wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen ‌vorgegangen. Im Dezember ⁠hatte der Konzern eine Kooperation ⁠mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI vereinbart. Dabei lizenziert Disney mehr als 200 Disney-, Star Wars-, Pixar- und Marvel-Figuren für "Sora", die Video-KI von OpenAI.

(Bericht von Rajveer Singh Pardesi, Clare Jim und Eduardo Baptista; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)