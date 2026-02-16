CSU-Verkehrspolitiker plädiert für Zugangsbeschränkungen an Bahnhöfen

Berlin, 16. ⁠Feb (Reuters) - Der CSU-Verkehrsexperte Stephan Stracke bringt für mehr Sicherheit in Zügen Zugangsbeschränkungen an Bahnhöfen ins Spiel.

"Andere Länder machen uns vor, dass der Zugang zum Gleis nur mit gültigem Ticket gut funktioniert und ein gewisses Maß an Kontrollen entbehrlich macht", sagte ‌Stracke der "Rheinischen Post" laut Vorabbericht vom Montag. Zumindest müsse an großen Bahnhöfen über entsprechende Beschränkungen nachgedacht werden. Der Vorstoß des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander ⁠Schweitzer (SPD), Deutschlandtickets ⁠mit einem Passfoto zu versehen, bezeichnete Stracke als guten Ansatz. Ausweiskontrollen, die in Verbindung mit dem Deutschlandticket meist nötig sind, seien eine wesentliche Ursache für Aggressionen gegenüber dem Bahnpersonal. Daher könnte ein Ticket mit direkter Identifikation deeskalierend wirken.

Bund, Länder und Deutsche Bahn wollen nach dem tödlichen Angriff auf einen ‌Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz für mehr Sicherheit sorgen. ‌Dafür sollen alle Bahn-Mitarbeitenden im Kundenkontakt auf freiwilliger Basis noch in diesem Jahr mit Kameras - sogenannten Bodycams - versorgt werden, hatte Konzernchefin Evelyn Palla am Freitag nach einem ⁠Sicherheitsgipfel in Berlin gesagt. Zudem wolle die Bahn 200 zusätzliche Beschäftigte einstellen, die ‌in Bahnhöfen und Zügen für mehr ⁠Sicherheit sorgen sollen. Ferner werde die verpflichtende Ausweiskontrolle in Regionalzügen ausgesetzt, da dies immer Potenzial für Konflikte berge. Eine vor allem von der Eisenbahngewerkschaft EVG geforderte Doppelbesetzung beim Personal in allen Nah- und ‌Regionalverkehrszügen ist nicht geplant. Verkehrsminister Patrick ⁠Schnieder setzt auf eine bessere Videoüberwachung.

Ein ⁠Sprecher des CDU-geführten Verkehrsministeriums sagte in Berlin, es gebe keine Denkverbote. Über eine Beschränkung der Bahnhöfe sei beim Sicherheitsgipfel aber nicht beraten worden. Stichpunkt-Kontrollen mit mehreren Kontrolleuren wie etwa in der Berliner S-Bahn seien eine Option. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen teilte mit, über 60 Prozent aller Deutschlandtickets würden schon heute als Barcode auf Smartphones ausgegeben. "Dort ist die Integration eines Fotos weder möglich noch nötig, wenn der Barcode kopiergeschützt ist."

