Deutsche Anleihen: Erneut Gewinne - Fokus auf Industrie-Daten aus dem Euroraum

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas weiter zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 129,30 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,74 Prozent.

Damit setzte sich der jüngste Abwärtstrend der Renditen zu Wochenbeginn fort. Mittlerweile seien diese nachhaltig aus ihrem Seitwärtskanal ausgebrochen, der seit Dezember 2025 Bestand gehabt habe, schrieb Analyst Daniel Lenz von der DZ Bank. Als treibende Kraft hinter dieser Bewegung gilt dem Experten zufolge die gewachsene Unsicherheit, welche Auswirkungen die KI-Revolution für die Geschäftsmodelle etlicher Branchen und Unternehmen habe. Insofern hätten die Anleger zuletzt bei den als sicher geltenden Staatspapieren zugegriffen.

Derweil rechnen Beobachter angesichts von Feiertagen in den USA und einigen Ländern Asiens mit einem ruhigen Handelsgeschehen zum Wochenauftakt. Am späten Vormittag richten sich die Augen auf Daten zur Industrieproduktion im Euroraum für den Monat Dezember. Diese dürfte Analysen zufolge im Vergleich zum Vormonat geschrumpft sein./la/jsl/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 14.02.2026
Stabiler Wochenauftakt erwartet im Daxheute, 08:20 Uhr · onvista
Stabiler Wochenauftakt erwartet im Dax
Vorbörse 12.02.2026
Dax startet mit Aufschlägen in den Handel12. Feb. · onvista
Dax startet mit Aufschlägen in den Handel
Vorbörse 11.02.2026
Dax startet um 25.000 Punkte in den Handel11. Feb. · onvista
Dax startet um 25.000 Punkte in den Handel
Vorbörse 10.02.2026
Dax ringt mit 25.000er-Marke10. Feb. · onvista
Dax ringt mit 25.000er-Marke
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News