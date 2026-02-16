Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 16.02.2026

onvista · Uhr
Infrastruktur

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 16. Februar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
Aker BPVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Boardwalk REITEndgültiges Dividenden Datum
BURSA MALAYSIA BHD MR-,50Endgültiges ex-Dividenden Datum
DerichebourgEndgültiges ex-Dividenden Datum
EquinorVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ExtendicareEndgültiges Dividenden Datum
FIRM CAP.MORT.INV.CORP.Endgültiges Dividenden Datum
First Capital REITEndgültiges Dividenden Datum
First REITSonder ex-Dividenden Datum
FORTEC ElektronikEndgültiges Dividenden Datum
Globe TelecomVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Mainstreet BancsharesVierteljährliches Dividenden Datum
NIPPON PROLOGISEndgültiges Dividenden Datum
Surge EnergyEndgültiges Dividenden Datum
Text SAEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Equinor
Aker BP
Derichebourg
FORTEC Elektronik
Text SA
Surge Energy
Extendicare
First REIT
Boardwalk REIT
BURSA MALAYSIA BHD MR-,50
Mainstreet Bancshares
FIRM CAP.MORT.INV.CORP.
NIPPON PROLOGIS
First Capital REIT
Globe Telecom

Das könnte dich auch interessieren

Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 10.02.202610. Feb. · onvista
Dividendenkalender heute, 10.02.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.02.202613. Feb. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.02.2026
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 13.02.202613. Feb. · onvista
Dividendenkalender heute, 13.02.2026
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 12.02.202612. Feb. · onvista
Dividendenkalender heute, 12.02.2026
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News