Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 16.02.2026
onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 16. Februar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aker BP
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Boardwalk REIT
|Endgültiges Dividenden Datum
|BURSA MALAYSIA BHD MR-,50
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Derichebourg
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Equinor
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Extendicare
|Endgültiges Dividenden Datum
|FIRM CAP.MORT.INV.CORP.
|Endgültiges Dividenden Datum
|First Capital REIT
|Endgültiges Dividenden Datum
|First REIT
|Sonder ex-Dividenden Datum
|FORTEC Elektronik
|Endgültiges Dividenden Datum
|Globe Telecom
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Mainstreet Bancshares
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|NIPPON PROLOGIS
|Endgültiges Dividenden Datum
|Surge Energy
|Endgültiges Dividenden Datum
|Text SA
|Endgültiges Dividenden Datum
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.02.202613. Feb. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista