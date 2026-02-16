dpa-AFX Überblick: Die Top-Themen am Aktienmarkt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) -

-------------------------------------------------------------------------------

MARKTENTWICKLUNG

-------------------------------------------------------------------------------

Dax steigt um 0,1% auf 24.929 Punkte

Insgesamt verläuft der Wochenbeginn ruhig. In den USA ist am Montag Feiertag und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Handelsplätzen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes. Von konjunktureller Seite kommen erst im weiteren Wochenverlauf wieder wichtige Impulse aus den USA und aus Europa.

Der zum Wochenanfang geschlossene US-Markt dürfte für viele eine willkommene Erleichterung bedeuten, nachdem in der Vorwoche die Sorgen wegen KI heftige Schwankungen mit sich gebracht hätten, erläuterte Analyst Matthew Britzman vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown.

-------------------------------------------------------------------------------

CHARTTECHNIK

-------------------------------------------------------------------------------

Dax-Trend (21-Tage-Linie): abwärts

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN DES TAGES

-------------------------------------------------------------------------------

Heidelberg Materials +2,4% (Dax-Spitze)

- Erholung nach Rückschlag, der bedingt war von CO2-Zertifikate-Plänen der Regierung

FlatexDegiro -5,1% (MDax-Ende)

- Exane wird vorsichtiger - Abstufung

-------------------------------------------------------------------------------

BRANCHEN IM FOKUS

-------------------------------------------------------------------------------

Stoxx 600 Banks +1,8% (Bester Sektor)

Stoxx 600 Basic Resources -1,4% (Schlechtester Sektor)

-------------------------------------------------------------------------------

STUDIEN DES TAGES

-------------------------------------------------------------------------------

Exane BNP senkt Flatexdegiro auf 'Neutral' - Ziel 35 Euro

Kepler Cheuvreux senkt Hellofresh auf 'Hold' - Ziel 5,50 Euro

-------------------------------------------------------------------------------

/mis

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend
Kolumne von Heiko Böhmer
Die langweiligen Rückversicherer werden sexygestern, 09:54 Uhr · Heiko Böhmer
Die langweiligen Rückversicherer werden sexy
Dax Tagesrückblick 13.02.2026
Dax legt nach US-Inflationsdaten etwas zu - Siemens nährt sich SAP13. Feb. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Rücksetzer am Nachmittag
Indizes nach Rekordhöhen unter Druck12. Feb. · dpa-AFX
Indizes nach Rekordhöhen unter Druck
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News