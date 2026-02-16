EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: MOBOTIX schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit einer Umsatzsteigerung, einem positiven EBIT und einer verbesserten Eigenkapitalquote ab

EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Langmeil, 16. Februar 2026 - Das Geschäftsjahr 2024/25 markiert für MOBOTIX einen weiteren wichtigen Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung hin zu wachstumsstarken Märkten und margenrelevanten Produktlösungen. Die im Berichtsjahr erzielten Fortschritte zeigen, dass Maßnahmen zunehmend Wirkung entfalten und die Weichen für eine nachhaltige Entwicklung gestellt wurden. Diese Maßnahmen beinhalteten die konsequente Fokussierung der Produktstrategie auf unsere Kernkompetenzen — insbesondere die Thermalkameratechnologie sowie die OCR-Technologie (Optische Zeichenerkennung und -auswertung) von VAXTOR — und den gezielten Ausbau KI-gestützter Bildanalysen.

Der Konzernumsatz konnte im Geschäftsjahr 2024/25 von 50,0 Mio. EUR auf 52,7 Mio. EUR gesteigert werden, was einem Wachstum von 5,3 % entspricht.

Der MOBOTIX Produktumsatz erhöhte sich auf 46,0 Mio. EUR (+6,2 %). Mit unseren Kernprodukten haben wir Marktanteile gewinnen und somit unsere Position im Bereich leistungsfähige, cyber-sichere und intelligente Video-Sicherheitslösungen stärken können.

Die regionale Umsatzentwicklung zeigt ein differenziertes Bild:

EMEA steigerte seinen Produktumsatz um 10 % und bestätigt damit die Stärke von MOBOTIX in professionellen und regulierten Einsatzfeldern aber zugleich den strategischen Wert der Investitionen in Marktbearbeitung, Partnernetzwerk und Lösungsportfolio.

Besonders dynamisch entwickelten sich die Umsätze in Americas mit +25 % – wobei der US-Markt mit einem Wachstum von +46% herausragt. Dieses Ergebnis ist ein starkes Signal, dass MOBOTIX im weltweit wichtigsten Innovationsmarkt wieder wahrgenommen wird.

Die Umsatzentwicklung in DACH hat sich in einem Umfeld, das weiterhin durch Investitionszurückhaltung und hohe Wettbewerbsintensität geprägt ist, stabilisiert. Das Umsatzvolumen konnte gehalten werden und wird zukünftig gezielt über Mehrwertlösungen gesteigert.

Die Umsätze in APAC haben sich mit -23 % deutlich rückläufig entwickelt. Der Marktauftritt und das Vertriebsteam wurden daher neu aufgestellt. Effektivere Partnerstrukturen und Vertriebsprozesse wurden neu etabliert.

Ein zentrales Element unserer Strategie ist die Weiterentwicklung eines profitablen Lösungsportfolios.

Die Umsätze im Thermal Produktsegment sind von 5,8 Mio. EUR um 40% auf 8,1 Mio. EUR gewachsen. Der Anteil dieses Segmentes an dem Gesamtgeschäft liegt bei 18 % und unterstreicht die strategische Bedeutung von Thermalkameras in sicherheitskritischen Anwendungen in Industrie, Infrastruktur und Perimeterschutz – Segmenten, in denen Qualität, Zuverlässigkeit und Systemintegration besonders gefragt sind.

VAXTOR hat seine Umsätze um +7,4 % von 5,4 EUR auf 5,8 Mio. EUR steigern können. Damit entwickelt sich auch der Analytics-Bereich weiter und stärkt das Angebot an intelligenten, KI-gestützten Mehrwertfunktionen – eine Anforderung, die für viele Kunden zunehmend kaufentscheidend ist.

Wesentliche Kosteneinsparungen sind die Verminderung der Personalkosten, die von 21,8 Mio. EUR im Vorjahr auf 21,2 Mio. EUR im Berichtsjahr weiter gesenkt worden sind.

Der neue Mehrheitsaktionär CERTINA hat die finanzielle Stärkung der MOBOTIX im Berichtsjahr mit einem Forderungsverzicht von 12,0 Mio. EUR der von KONICA MINOLTA zum 29. April 2025 übernommenen Darlehen (53,2 Mio. EUR) mit Besserungsschein unterstützt. Mit dieser Maßnahme konnte die Eigenkapitalquote zum 30. September 2025 auf 21,3 % erhöht und somit die Eigenbonität um 4,5 % Punkte gegenüber dem Vorjahr verbessert werden. Die Fälligkeit der verbleibenden Darlehen wurde bis 31. Dezember 2028 prolongiert.

Das EBIT im Konzern beläuft sich somit im Geschäftsjahr 2024/25 auf +8,3 Mio. EUR (Vorjahr: -3,1 Mio. EUR). Das Konzernjahresergebnis beträgt im Berichtsjahr +2,8 Mio. EUR (Vorjahr: -5,2 Mio. EUR).

Die bilanzfeststellende Aufsichtsratssitzung ist für den 24. Februar 2026 festgesetzt. Die Hauptversammlung ist für den 17. April 2026 geplant.

