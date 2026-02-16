EQS-AFR: Deutsche Telekom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Telekom AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Telekom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.02.2026 / 17:00 CET/CEST
Hiermit gibt die Deutsche Telekom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.telekom.com/25QIV

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.telekom.com/25q4

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.telekom.com/25QIV

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.telekom.com/25q4

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.telekom.com
Deutsche Telekom

