EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 2. Zwischenmeldung
16.02.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Bekanntmachung gemäß Art.5 Abs.1 lit.b) und Abs.3 Verordnung (EU) Nr.596/2014 (MAR) i.V.m. Art.2 Abs.2 und Abs.3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 2.Zwischenmeldung
Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben.
Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:
|Rückkauftag
|Aggregiertes Volumen in Stück
|Handelsplatz
|Volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1]
|09.02.2026
|62.147
|XETA
|153,4651
|09.02.2026
|11.020
|CEUX
|153,4822
|09.02.2026
|3.152
|TQEX
|153,3144
|10.02.2026
|36.605
|XETA
|155,7768
|10.02.2026
|5.852
|CEUX
|155,7590
|10.02.2026
|1.785
|TQEX
|155,9892
|11.02.2026
|87.442
|XETA
|155,6733
|11.02.2026
|30.750
|CEUX
|155,7399
|11.02.2026
|15.683
|TQEX
|155,7936
|12.02.2026
|121.951
|XETA
|154,4438
|12.02.2026
|47.159
|CEUX
|154,5864
|12.02.2026
|15.890
|TQEX
|154,6728
|13.02.2026
|85.439
|XETA
|154,3241
|13.02.2026
|38.660
|CEUX
|154,3726
|13.02.2026
|15.901
|TQEX
|154,3617
Die Gesamtzahl der bis zum 13. Februar 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückerworbenen Aktien beträgt 1.316.082.
Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.
adidas AG
Der Vorstand
[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.
