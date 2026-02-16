EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 15. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 16. Februar 2026 – Im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 13. Februar 2026 wurde eine Anzahl von 21.113 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 09.02.2026 10.133 48,3441 XETA 09.02.2026 2.334 48,3438 TQEX 09.02.2026 6.453 48,3308 CEUX 09.02.2026 2.193 48,3774 AQEU 10.02.2026 0 - XETA 10.02.2026 0 - TQEX 10.02.2026 0 - CEUX 10.02.2026 0 - AQEU 11.02.2026 0 - XETA 11.02.2026 0 - TQEX 11.02.2026 0 - CEUX 11.02.2026 0 - AQEU 12.02.2026 0 - XETA 12.02.2026 0 - TQEX 12.02.2026 0 - CEUX 12.02.2026 0 - AQEU 13.02.2026 0 - XETA 13.02.2026 0 - TQEX 13.02.2026 0 - CEUX 13.02.2026 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 13. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 12.094.517 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

