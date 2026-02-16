EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis zum 13. Februar 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 598.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 9. Februar 2026 130.000 39,7608 5.168.904,00 XETR 10. Februar 2026 120.000 40,1544 4.818.528,00 XETR 11. Februar 2026 140.000 40,1111 5.615.554,00 XETR 12. Februar 2026 108.000 40,5459 4.378.957,20 XETR 13. Februar 2026 100.000 41,0618 4.106.180,00 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 3.703.542 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

