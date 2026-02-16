EQS-CMS: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.02.2026 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Haier Smart Home Co.,Ltd./ Aktienrückkaufprogramm

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Vierte Zwischenmeldung

Aktienrückkaufprogramm für D-Aktien

Im Zeitraum vom und einschließlich dem 9. Februar2026 bis zum und einschließlich dem 13.Februar2026 hat Haier Smart Home Co.,Ltd. insgesamt 220.000 Stück D-Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms (das "Aktienrückkaufprogramm") gekauft, dessen Beginn am 20. Januar 2026 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von Haier Smart Home Co.,Ltd. beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumHandelsplatzAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes Volumen (€)
9. Februar 2026XETRA40.0002,051482.056,291
10. Februar 2026XETRA45.0002,048292.170,9825
11. Februar 2026XETRA45.0002,057392.579,444
12. Februar 2026XETRA45.0002,055692.502,64
13. Februar 2026XETRA45.0002,038591.734,355

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit und einschließlich dem 21. Januar 2026 bis und einschließlich dem 13. Februar 2026 gekauften D-Aktien beläuft sich damit auf 865.598 D-Aktien. Das Aktienrückkaufprogramm wurde planmäßig abgeschlossen.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite von Haier Smart Home Co.,Ltd. unter https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/#announcement veröffentlicht.

266101, Qingdao, China, 16. Februar 2026

Haier Smart Home Co.,Ltd.

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Haier Smart Home Co.,Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Internet:smart-home.haier.com
Haier Smart Home D

