EQS-CMS: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.02.2026 / 08:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Haier Smart Home Co.,Ltd./ Aktienrückkaufprogramm

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Vierte Zwischenmeldung

Aktienrückkaufprogramm für D-Aktien

Im Zeitraum vom und einschließlich dem 9. Februar2026 bis zum und einschließlich dem 13.Februar2026 hat Haier Smart Home Co.,Ltd. insgesamt 220.000 Stück D-Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms (das "Aktienrückkaufprogramm") gekauft, dessen Beginn am 20. Januar 2026 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von Haier Smart Home Co.,Ltd. beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 9. Februar 2026 XETRA 40.000 2,0514 82.056,291 10. Februar 2026 XETRA 45.000 2,0482 92.170,9825 11. Februar 2026 XETRA 45.000 2,0573 92.579,444 12. Februar 2026 XETRA 45.000 2,0556 92.502,64 13. Februar 2026 XETRA 45.000 2,0385 91.734,355

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit und einschließlich dem 21. Januar 2026 bis und einschließlich dem 13. Februar 2026 gekauften D-Aktien beläuft sich damit auf 865.598 D-Aktien. Das Aktienrückkaufprogramm wurde planmäßig abgeschlossen.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite von Haier Smart Home Co.,Ltd. unter https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/#announcement veröffentlicht.

266101, Qingdao, China, 16. Februar 2026

Haier Smart Home Co.,Ltd.

Der Vorstand

16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Haier Smart Home Co.,Ltd. Haier Industrial Park, Laoshan District 266101 Qingdao China Internet: smart-home.haier.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2276590 16.02.2026 CET/CEST