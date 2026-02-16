EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 40. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.02.2026 / 10:52 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 40. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 13. Februar 2026 wurden insgesamt Stück 17.000 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 18.000 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 09.02.2026 XETR 5.000 79,1630 395.814,80 10.02.2026 XETR 5.000 80,1062 400.530,80 11.02.2026 XETR 5.000 81,6416 408.207,76 12.02.2026 XETR 1.000 82,0025 82.002,50 13.02.2026 XETR 1.000 82,9299 82.929,90 Gesamt 17.000 80,5580 1.369.485,76

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 09.02.2026 XETR 10.000 73,6884 736.884,35 10.02.2026 XETR 5.000 74,3070 371.534,95 11.02.2026 XETR 1.000 75,4220 75.422,00 12.02.2026 XETR 1.000 75,6559 75.655,85 13.02.2026 XETR 1.000 76,3448 76.344,75 Gesamt 18.000 74,2134 1.335.841,90

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 13. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 10.728.935 Vorzugsaktien und Stück 2.800.835 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF).

Düsseldorf, 16. Februar 2026

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

Henkel AG & Co. KGaA Henkel Str. 67 40589 Düsseldorf Deutschland Internet: www.henkel.de

