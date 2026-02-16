EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 // Aktienrückkauf – 12. Zwischenmeldung
IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.02.2026 / 09:26 CET/CEST

16.02.2026 / 09:26 CET/CEST
Die IONOS Group SE hat im Zeitraum vom 09. Februar 2026 bis einschließlich 13. Februar 2026 insgesamt 318.496 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 26. November 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 26. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

DatumGesamtvolumen täglich zurückerworbener Aktien (Stück)Täglicher volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR
(ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen)
09.02.202621.00026,1847
10.02.202683.30024,0428
11.02.202696.87023,2721
12.02.202685.04623,2397
13.02.202632.28022,9525

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 26. November 2025 durch die IONOS Group SE zurückerworbenen Aktien auf 1.797.089 Stück.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf.html

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der IONOS Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Montabaur, den 16. Februar 2026

IONOS Group SE

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:IONOS Group SE
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
IONOS

